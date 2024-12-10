Актюбинцы пожаловались на неработающий 3 года лифт (видео)
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Жители Актобе пожаловались на неработающий лифт в доме 12к1 по улице Рыскулова. Проблема длится уже три года, а попытки добиться ее решения не увенчались успехом, передает NUR.KZ.
Горожане в Instagram-паблике Zello Aktobe рассказали о ситуации. По словам жильцов, они неоднократно подавали заявки на замену лифта, однако получали отказы.
Сначала причины объяснялись паводками, позже - отсутствием средств в бюджете.
"Насколько нам известно, средства на установку нового лифта выделяются не государством, а за счет жильцов, то есть через кредиты.
Мы просим акимат принять меры, так как у нас в доме проживает много пожилых людей, которые физически не могут подняться или спуститься по лестнице", - рассказали местные жители.
Ситуационный центр Актюбинской области отреагировал на обращение.
"Ваше обращение зарегистрировано в ситуационном центре Актюбинской области. ГУ "Отдел жилищной инспекции города Актобе" сообщает следующее: в феврале текущего года подана бюджетная заявка по замене лифта дома 12/1 по ул. Рыскулова в Комитет строительства и ЖКХ.
В случае выделения финансирования с республиканского бюджета будет проведена работа по замене лифта", - пояснили в организации.
Ранее сообщалось, что жители Караганды обсудили с акимом области Ермаганбетом Булекпаевым вопросы ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог и социальной сферы. Встреча длилась несколько часов.
Также стало известно, что в Павлодаре проводят замену аварийных лифтов в многоэтажных жилых домах в рамках концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры.
А вокруг дома в самом центре Семея разразился скандал - жильцы недовольны покраской фасада, потому что в многоэтажке плохо работает лифт.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198570-aktyubincy-pozhalovalis-na-nerabotayushchiy-3-goda-lift-video/