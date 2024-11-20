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Эзотерика

"Никакой пользы": жители многоэтажки с аварийным лифтом в Семее возмутились покраской фасада

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Многоэтажка в Семее
Жилой дом. Кадр из видео: КТК

Вокруг дома в самом центре Семея разразился скандал - жильцы недовольны покраской фасада, потому что в многоэтажке плохо работает лифт, передает сайт телеканала КТК.

Не так давно благодаря содействию акимата 16-этажный дом в центре города покрасили в яркие цвета, также делают подсветку здания.

Тем не менее эти работы вызвали возмущение у местных жителей. Они утверждают, что нуждаются в помощи с приведением в порядок лифтового хозяйства дома.

По словам жильцов этого дома, они боятся отпускать в лифты детей одних. А телефон лифтера знают наизусть - его вызывают по несколько раз в неделю.

Сумма на замену лифтов даже в кредит по госпрограмме для них неподъемная, жалуются жители этого дома. Они также считают несправедливым, что власти уделяют внимание внешнему виду дома, а безопасность возложили на жителей.

"Многие жители возмущены тем, что сделали покраску летом фасадов, потом вот в октябре-ноябре сделали подсветку дома тоже без согласия жителей. Это все оплачивалось государством, и сервисное обслуживание тоже будет от государства. Почему мы возмущены? Потому что это все для красоты. То есть нам, жителям, от этого никакой пользы нет. У нас небезопасно передвигаться по лифту", - возмутилась Меруерт Сытыкова.

Чиновники заявляют, что фасады они могут обновлять, согласно закону, а вот лифты - нет. Объясняют они это тем, что лифты - имущество жителей. Замена лифтов ложится на плечи жильцов дома.

По подсчетам специалистов, на замену только одного подъемника требуется около 15-16 миллионов тенге.

"Местный исполнительный орган дает бюджетный кредит собственникам квартир от семи до 15 лет по 0,01%. Так прописано в программе жилищной концепции. И уже в данную сумму, включая монтаж-демонтаж, и сам лифт включается в эту стоимость. Соответственно, это делается график платежей согласно квадратуре на каждую квартиру", - заявила руководитель отдела жилищных отношений акимата Семея Диана Шаяхметова.

Сообщается, что в городе всего 800 лифтов, однако каждый третий нуждается в замене.

Источник: КТК

Стоит отметить, что проблемы с лифтами возникают в разных уголках Казахстана - в августе жители целого микрорайона в Алматы, дома которых сдали буквально год назад, заявляли, что боятся пользоваться своими лифтами. Жильцы жалуются на аварийные ситуации почти каждый день.

Недавно столичные спасатели пришли на помощь людям, которые застряли в лифте. Кабину пришлось открывать специальными инструментами.

А в Западно-Казахстанской области пациент, которого готовили к операции, упал в шахту лифта - в результате состояние мужчины ухудшилось. Его пришлось экстренно переводить в другую больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189820-nikakoy-polzy-zhiteli-mnogoetazhki-s-avariynym-liftom-v-semee-vozmutilis-pokraskoy-fasada/

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