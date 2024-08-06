Каждый день аварийные ситуации: лифты пугают жильцов новостроек в Алматы

Жители целого микрорайона в Алматы, дома которых сдали буквально год назад, боятся пользоваться своими лифтами. Жильцы жалуются на аварийные ситуации почти каждый день, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, жители алматинского микрорайона из-за страха перед лифтами ходят пешком по лестницам.

Отмечается, что в каждом доме установлено всего по одному подъемнику, но ездить в них людям страшно. Жильцы утверждают, что аварийные ситуации здесь происходят почти каждый день.

При этом большинство многоэтажек сдали в эксплуатацию всего год назад, сообщает телеканал.

Как рассказывает одна из жительниц дома Назерке Калжигит, отметившая новоселье год назад, ей с малышами и коляской каждый день приходится спускаться по лестнице с шестого этажа. Она боится заходить в лифт, потому как каждый день с подъемником случается какое-нибудь ЧП.

Недавно, по словам женщины, лифт остановился, когда в нем ехали два сына Назерке. Мальчики не смогли дотянуться до кнопки вызова помощи и от испуга у младшего появилось заикание.

"У моего старшего сына, ему 3 года уже, в этом году 4, у него после лифта появилось заикание. Я была у невропатолога. Есть бумага, что это заикание появилось от страха лифта. В КСК диспетчеру я всегда звоню, фотографию, как лифт не работает, либо на видео снимаю. Диспетчер отправляет лифтера, иногда с опозданием. Потому что у них либо обед, либо график еще не начался", - сетует Назерке Калжигит.

"Мы вчера два раза застряли в лифте. Первый раз я был один, во второй - мы с братиком. Я нажимал от страха на все кнопки. Но ничего не было. Я начал открывать двери. Наполовину открыл сам, потом лифт заработал",- рассказывает Бейбарыс Исмаилов.

Согласно информации, озвученной в сюжете, в жилом массиве больше сотни домов. И, по словам жильцов, такое случается абсолютно в каждом. Иногда кабина останавливается между этажами.

"Когда нажимаем на первый этаж, лифт едет на пятый. Нажимаем на пятый - едет на девятый. Когда я застряла, полтора часа была внутри. Я не смогла сама открыть двери, испугалась и думала, что от жары мне станет плохо, сердце прихватит. КСК не исправят это, пока тут кто-то не пострадает", - отмечает жительница Роза Казиканова.

Однако в КСК к ситуации относятся спокойно. Здесь считают, что лифт - сложный механизм, и поэтому иногда дает сбои.

"Все лифты новые. Каждые два дня лифтеры проводят обслуживание. Убирают все, смазывают. Также у нас есть диспетчеризация. Когда поступает сигнал о помощи, мы быстро реагируем. Обычно в день приходит два-три звонка. Но это не говорит о качестве лифта. Просто жители не должны отпускать кататься детей одних. Они могут прыгать там, самостоятельно открывать двери", - заявляет генеральный директор компании Талгат Камалов.

Жильцов такой ответ не устраивает. Они платят деньги за обслуживание лифтов и поэтому требуют, чтобы они были безопасные. Сейчас жильцы, по данным телеканала, думают подать на ответственную компанию в суд.

Источник: КТК

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