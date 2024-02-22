Жительница Уральска поднялась на восьмой этаж и умерла

Почти год пенсионерка в свою квартиру на 8 этаже поднималась по лестнице пешком, потому что лифт не работает. Очередной подъем на восьмой этаж оказался для нее последним, передает "Уральская неделя".

Как сообщает издание, семидесятилетняя Маншук Кудабаева, жительница девятиэтажного общежития по улице Сырыма Датова, 17, каждый день провожала маленькую внучку в детский сад, поднимаясь и спускаясь с восьмого этажа с надеждой, что лифт в их доме заработает. Неделю назад женщины не стало.

Так случилось, что на верхних этажах многоэтажки проживают пенсионеры и люди с инвалидностью. После того, как лифт остановился из-за очередной поломки, он уже почти год не работает.

Жители рассказали, что на его ремонт нужно 1 млн 200 тыс. тенге. Им посоветовали самим собрать эти деньги, но пенсионерам такие финансовые траты оказались не по силам. Почти у каждого из них пенсия менее 100 тысяч тенге, половина из которой уходит на лекарства.

Депутат областного маслихата приезжал к жильцам общежития №17 и сказал, что им нужно искать спонсора, чтобы отремонтировать лифт.

По словам жителей, найти спонсора им посоветовали, а вот где искать, не подсказали.

"Как мы спонсора искать будем, где? Мы же из дома практически не выходим, сидим по комнатам своим. Я вот выхожу из-за внучки, дочь на вахте работает, у меня необходимость, хочешь - не хочешь, а ребенка нужно в сад вести", - ранее говорила Маншук Кудабаева.

О том, что пенсионерки не стало, сообщил ее сосед Серик Кодаров, который живет на девятом этаже общежития.

"Маншук нашей больше нет, она умерла. Она поднялась, как обычно, на восьмой этаж пешком по лестнице. Не успела зайти в квартиру, потеряла сознание, упала. Потом впала в кому. Приезжала скорая помощь, но она умерла, так и не приходя в сознание. Все произошло очень быстро. Говорят, давление резко подскочило после того, как она на восьмой этаж поднялась", - рассказал Серик Кодаров.

Ситуацию прокомментировал заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев. Он отметил, что депутат округа готов дать третью часть денег на ремонт из собственных средств. И настоятельно рекомендовал жителям общежития организовать целевые сборы средств на ремонтные работы.

Напомним, в начале года стало известно, что в Астане один из жилых домов заливает кипятком из-за лопнувших труб. Жители боялись, что здание вовсе может рухнуть. По словам людей, они собрали деньги на ремонт, но КСК их куда-то потратило.

А в декабре сообщалось, что в Туркестанской области в селе Бадам в новом доме, сданном в эксплуатацию в прошлом году, уже вышел из строя септик, поэтому все нечистоты полились наружу. Местные власти пообещали решить все проблемы в кратчайшие сроки.

Ранее коридор провалился в подвал в одной из квартир в Актау. Причиной произошедшего жительница квартиры посчитала подтопленный от текущих труб подвал, а по мнению КСК, в квартире неправильно сделали стяжку. Проблему решили устранить обоюдными силами.