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Участок одной из улиц в Астане полностью закроют из-за ремонта

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Знак "Дорожные работы"
Знак "Дорожные работы". Иллюстративное фото: pixabay.com

Участок улицы Жанаконыс закроют на ремонт в Астане - движение будет полностью перекрыто, предупредили в столичном акимате, передает NUR.KZ.

Отмечается, что управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна улицы Жанаконыс на участке от улицы Бабатайулы до проспекта А. Кенжина.

В связи с этим с 8 по 9 мая текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.

При этом движение будет организовано по прилегающим улицам.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - призвали в акимате.

Схема перекрытого участка улицы представлена ниже.

Добавим, мы также писали, что по 9 мая в Астане частично перекрыто движение на участке проспекта Абылай хана от улицы Манаса до проспекта Б. Момышулы, по 6 мая - на участке от ул. А.Пушкина до ул. Манаса.

Кроме того, в акимате напомнили, что с 5 по 11 мая текущего года частично перекрыто движение по ул. Кенесары на участке от ул. Сембинова до ул. Брусиловского.

Также мы писали, что 7 мая в Астане пройдет парад в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в ВОВ. В связи с этим на ряде улиц введут временные ограничения.

Перекрытие улицы
Перекрытие дороги. Схема: акимат Астаны

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242641-uchastok-odnoy-iz-ulic-v-astane-polnostyu-zakroyut-iz-za-remonta/