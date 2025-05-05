На неделю перекроют участок одной из улиц в Астане

С 5 по 11 мая текущего года будет частично перекрыто движение по ул. Кенесары на участке от ул. Сембинова до ул. Брусиловского, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, начаты работы по среднему ремонту ул. Кенесары на участке от ул. А. Сембинова до ул. Е. Брусиловский.

В связи с этим, с 5 по 11 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Ведомство просит водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

Кроме того, столичный акимат сообщает, что в Астане в текущем году наблюдается масштабный строительный сезон: активно ведутся работы по строительству, реконструкции и модернизации улично-дорожной сети.

Так, возобновлены проекты, которые несколько лет назад были приостановлены из-за отсутствия финансирования и смены подрядчиков из-за недобросовестного выполнения ими обязательств. В 2024 году была проведена масштабная работа по их корректировке.

Среди таких объектов:

Транспортная развязка на пересечении ул. Ш. Бейсековой и пр. Н. Тлендиева. Начата в 2022 году, сегодня работы возобновлены и находятся в активной фазе. В текущем году планируется завершить строительство металлических пролетов путепровода и съездов, что обеспечит полноценный проезд по улице Ш. Бейсековой через проспект Н. Тлендиева.

Строительство улицы Бухар жырау от ул. Жошы хан до пр. Тәуелсіздік. Работы стартовали 18 апреля текущего года. Проект предусматривает не только прокладку дороги, но и полное благоустройство: тротуары, освещение, светофоры, инженерные сети. Завершение запланировано до конца года.

Улица Кайсенова от пр. Ұлы Дала до ул. Бухар жырау. В 2025 году здесь будет обеспечен полноценный проезд.

Улица Айтеке би на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Сыганак. Строительство будет продолжено после выхода корректированного проекта в июне 2025 года. Реализация проекта была начата в 2019 году, однако была приостановлена.

Реконструкция ул. Бокейхана от ул. Керей Жанибекдо пр. Улы Дала. В этом году будут начаты работы по расширению проезжей части и благоустройству прилегающей территории.

Улица Акан сери от пр. Тлендиева до ул. Окжетпес. Проект начался в 2012 году, но был приостановлен из-за вопроса по выкупу земель. В 2025 году запланировано продолжить реализацию проекта.

Улица Мухамедханова от шоссе Коргалжын до ул. Айтматова. Строительство продолжается с прошлого года с обеспечением проезда в текущем году, что разгрузит перекресток Айтматова и Кургальжинского шоссе. По ранее описанным объектам в 2025-2026 гг. Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны планирует обеспечить проезды.

Развитие жилых массивов также находится в центре внимания. В 2025 году в шести жилых массивах города реализуется 8 значимых проектов, направленных на обеспечение проезда, благоустройство и подведение инженерных коммуникаций.

Юго-Восток (левая сторона), 1 очередь. Обеспечен проезд по 6 улицам. Ведется озеленение и благоустройство улиц Козыбасы, Бурабай и Хантау.

Юго-Восток, 2 очередь. Построено 7 из 14 улиц. В текущем году планируется завершение работ на улицах Бекарыс, Силеты, Тулпар, Жанарыс и канализации по ул. Кобыланды батыра.

Коктал-1, 2 очередь. Из 10 улиц построено девять. В 2025 году завершится строительство улицы Естай.

Внешние сети электроснабжения в жилых массивах Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар. В рамках проекта предусмотрено строительство кабельного канала и устройство распределительной подстанции. На сегодняшний день ведутся работы по обустройству кабельного канала.

Жилой массив Интернациональный. В текущем году планируется завершить закольцовку водопровода ранее построенных улиц (8 улиц) и подключить к центральному водопроводу, завершить строительство КНС и подключить ранее построенные улицы (8 улиц) к центральной хозбытовой канализации, а также начать строительство 3 улиц (Каркара, Оркениет и Мереке).

Железнодорожный. Строительство 19 улиц в 5 этапов. В 2025 году завершится 1-й этап с улицами Экибастуз, Кокжазык, Креативная 33 и Горького. Работы стартуют в июне.

Комсомольский, 4 очередь. Идет корректировка проекта. Работы по благоустройству и озеленению улиц Е32 и Е489 продолжатся после утверждения бюджета.

Уркер. Новый проект по строительству 16 тротуаров и 5 светофоров начнется в мае. В этом году планируется завершить основной объем работ.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры благодарит горожан за терпение и понимание. Строительство и реконструкция дорог - неотъемлемая часть развития современной и комфортной Астаны.

Временные неудобства обязательно обернутся значительным улучшением качества жизни, повышения безопасности и комфорта на дорогах столицы", - обращаются в ведомстве к казахстанцам.

Добавим, мы также писали, что по 9 мая в Астане частично перекрыто движение на участке проспекта Абылай хана от улицы Манаса до проспекта Б. Момышулы, по 6 мая - на участке от ул. А.Пушкина до ул. Манаса.

Кроме того, из-за репетиций военного парада на ряде улиц столицы ввели временные ограничения, в том числе и для пешеходов.

"Возможны ограничения для пешеходов: проход по некоторым пешеходным переходам может быть закрыт или перенаправлен. Жителям и гостям города советуют следовать указателям и временным знакам", - сообщали в акимате.