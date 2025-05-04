Крупный проспект частично перекроют в Астане почти на неделю

В Астане частично перекроют движение по проспекту Абылай хана из-за среднего ремонта, работы закончатся к 9 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В акимате столицы сообщили о среднем ремонте по проспекту Абылай хана, на участке от улицы Манаса до проспекта Б. Момышулы.

"В связи с этим, с 3 по 9 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет осуществлено по одной из сторон в одном направлении поэтапно.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - сказано в сообщении.

В пятницу мы писали, что в Астане из-за репетиций военного парада на ряде улиц ввели временные ограничения, в том числе и для пешеходов.

"Возможны ограничения для пешеходов: проход по некоторым пешеходным переходам может быть закрыт или перенаправлен. Жителям и гостям города советуют следовать указателям и временным знакам", - сообщали в акимате.

Ранее мы писали, что в Астане с 26 апреля по 6 мая будет частично перекрыто движение по проспекту Абылай хана - на участке от ул. А.Пушкина до ул. Манаса.