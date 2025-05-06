Утечка персональных данных через Telegram-бот: в Минцифры предупредили казахстанцев

Заявление депутата мажилиса Мурата Абенова о существовании Telegram-бота, который бесплатно выдает всем желающим данные казахстанцев, прокомментировали в Минцифры, передает NUR.KZ.

Сегодня, 6 мая, депутат мажилиса Мурат Абенов опубликовал в соцсети заявление, что персональные данные казахстанцев утекли в Сеть, и их может бесплатно получить любой желающий.

"В открытом доступе все данные из государственных информационных систем: про день рождения, ИИН, адрес проживания, телефоны. И также про всех членов семьи, проживающих вместе. И еще - какие квартиры покупал, на каких автомобилях ездил", - написал депутат.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"В результате анализа Telegram-ботов установлено, что они используют данные из старых утечек, открытых источников и сторонних сервисов, таких как GetContact, которому доступ для пользователей с территории Республики Казахстан ограничен в связи с выявленными нарушениями законодательства Республики Казахстан.

Ссылки на данные ресурсы переданы в уполномоченные органы для проверки и принятия соответствующих мер. Ранее были закрыты более 30 подобных ботов.

Призываем граждан не пользоваться такими сервисами и не распространять личные данные в открытом доступе", - отмечается в сообщении ведомства.

При обнаружении подобных ботов граждан просят сообщать на электронную почту [email protected] или на рабочий номер телефона 8 (7172) 649-405.

Напомним, вчера сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.

Также предусмотрена вкладка "Мошенничество", где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму.

В марте текущего года мы писали, что казахстанцы смогут узнать, какие их данные утекли в Сеть. Также ранее сообщалось о планах по выплате компенсаций казахстанцам, если их данные утекут в Сеть.

Дополнительно планировалось изменить правила осуществления мер по безопасности личных данных, согласно которым аудит инфобезопасности в банках должен будет проводиться не реже раза в год.