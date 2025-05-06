Telegram-бот бесплатно раздает персональные данные казахстанцев, заявил депутат
Опубликовано:
Депутат мажилиса Мурат Абенов сообщил о существовании Telegram-бота, который бесплатно выдает персональные данные казахстанцев, включая ИИН, адрес, телефоны и дату рождения, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в аккаунте Facebook Мурата Абенова.
"Прислали бот на Telegram Дурова, с которым близко дружит министр Жаслан Мадиев", - написал Абенов, отметив аккаунт министра.
По словам депутата, бот бесплатно раздает любому желающему персональные данные всех граждан Казахстана.
"В открытом доступе все данные из государственных информационных систем: про день рождения, ИИН, адрес проживания, телефоны. И также про всех членов семьи, проживающих вместе. И еще - какие квартиры покупал, на каких автомобилях ездил.
Для проверки вбили фамилии действующего и бывшего министров цифровизации Багдата Мусина и Жаслана Мадиева. Вышли полные данные, номера сотовых телефонов, зарегистрированных в E-gov, и данные на членов семьи", - пишет депутат.
Также, по словам Абенова, те знакомые, кто проверил себя в этой базе, с удивлением узнают, что "информация есть на каждого из нас": точные ИИН, самые последние актуальные телефонные номера, домашние адреса, даже старые, где человек проживал лет 15-20 назад, про личные авто, какими гражданин владел вплоть с начала века.
Даже номера телефонов совершеннолетних детей в открытой базе есть, утверждает Мурат Абенов.
"Самое опасное, что это совершенно свежие данные, обновления за декабрь 2024 года. (...)
Именно через эти слитые преступными лицами базы и совершаются мошенничества. По ним нам звонят, пишут на WhantApp, пугают родственников. По ним бандиты вычисляют места проживания и отслеживают все наши перемещения. По сути, те, кто сливают данные - это соучастники преступлений", - заявил Абенов и добавил обращение к МВД и Генеральной прокуратуре о принятии срочных мер.
Корреспондент NUR.KZ также обратился за комментарием в министерства цифрового развития и внутренних дел РК.
Напомним, вчера сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.
Также предусмотрена вкладка "Мошенничество", где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму.
В марте текущего года мы писали, что казахстанцы смогут узнать, какие их данные утекли в Сеть. Также ранее сообщалось о планах по выплате компенсаций казахстанцам, если их данные утекут в Сеть.
Дополнительно планировалось изменить правила осуществления мер по безопасности личных данных, согласно которым аудит инфобезопасности в банках должен будет проводиться не реже раза в год.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242581-vklyuchaya-iin-i-adres-bot-besplatno-razdaet-dannye-kazahstancev-lyubomu-zhelayushchemu-zayavil-deputat/