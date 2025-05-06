Telegram-бот бесплатно раздает персональные данные казахстанцев, заявил депутат

Депутат мажилиса Мурат Абенов сообщил о существовании Telegram-бота, который бесплатно выдает персональные данные казахстанцев, включая ИИН, адрес, телефоны и дату рождения, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Facebook Мурата Абенова.

"Прислали бот на Telegram Дурова, с которым близко дружит министр Жаслан Мадиев", - написал Абенов, отметив аккаунт министра.

По словам депутата, бот бесплатно раздает любому желающему персональные данные всех граждан Казахстана.

"В открытом доступе все данные из государственных информационных систем: про день рождения, ИИН, адрес проживания, телефоны. И также про всех членов семьи, проживающих вместе. И еще - какие квартиры покупал, на каких автомобилях ездил.

Для проверки вбили фамилии действующего и бывшего министров цифровизации Багдата Мусина и Жаслана Мадиева. Вышли полные данные, номера сотовых телефонов, зарегистрированных в E-gov, и данные на членов семьи", - пишет депутат.

Также, по словам Абенова, те знакомые, кто проверил себя в этой базе, с удивлением узнают, что "информация есть на каждого из нас": точные ИИН, самые последние актуальные телефонные номера, домашние адреса, даже старые, где человек проживал лет 15-20 назад, про личные авто, какими гражданин владел вплоть с начала века.

Даже номера телефонов совершеннолетних детей в открытой базе есть, утверждает Мурат Абенов.

"Самое опасное, что это совершенно свежие данные, обновления за декабрь 2024 года. (...)

Именно через эти слитые преступными лицами базы и совершаются мошенничества. По ним нам звонят, пишут на WhantApp, пугают родственников. По ним бандиты вычисляют места проживания и отслеживают все наши перемещения. По сути, те, кто сливают данные - это соучастники преступлений", - заявил Абенов и добавил обращение к МВД и Генеральной прокуратуре о принятии срочных мер.

Корреспондент NUR.KZ также обратился за комментарием в министерства цифрового развития и внутренних дел РК.

Напомним, вчера сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.

Также предусмотрена вкладка "Мошенничество", где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму.

В марте текущего года мы писали, что казахстанцы смогут узнать, какие их данные утекли в Сеть. Также ранее сообщалось о планах по выплате компенсаций казахстанцам, если их данные утекут в Сеть.

Дополнительно планировалось изменить правила осуществления мер по безопасности личных данных, согласно которым аудит инфобезопасности в банках должен будет проводиться не реже раза в год.