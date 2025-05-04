Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жаркую погоду пообещали синоптики в мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Люди на улице в ясную погоду
Ясная погода. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается жаркая погода не ниже 25 градусов тепла. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

По информации синоптиков, сегодня в Алматы будет малооблачно. Температура днем поднимется до 26 градусов, а ночью до 14 градусов тепла. Кроме того, ожидается ветер до 2,6 м/с.

В Астане днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 12 градусов. Скорость ветра составит 10,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет малооблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью до 17 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение на сегодня в ряде регионов Казахстана. В некоторых областях ожидается град.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" представили консультативный прогноз погоды на май 2025 года, ожидается, что последний весенний месяц будет теплым.

В мае средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части Казахстана, около нормы - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской области, областей Жетісу и Абай.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241726-zharkuyu-pogodu-poobeshchali-sinoptiki-v-megapolisah-kazahstana/

Автор: Самат Каримов

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Жаркую погоду пообещали синоптики в мегаполисах Казахстана