Жаркую погоду пообещали синоптики в мегаполисах Казахстана

По данным синоптиков, сегодня, 4 мая, в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается жаркая погода не ниже 25 градусов тепла. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

По информации синоптиков, сегодня в Алматы будет малооблачно. Температура днем поднимется до 26 градусов, а ночью до 14 градусов тепла. Кроме того, ожидается ветер до 2,6 м/с.

В Астане днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 12 градусов. Скорость ветра составит 10,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет малооблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью до 17 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение на сегодня в ряде регионов Казахстана. В некоторых областях ожидается град.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" представили консультативный прогноз погоды на май 2025 года, ожидается, что последний весенний месяц будет теплым.

В мае средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части Казахстана, около нормы - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской области, областей Жетісу и Абай.