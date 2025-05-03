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Жара до 33 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Шымкент
Шымкент. Иллюстративное фото: gov.kz

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 3 мая. Осадков синоптики не обещают. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается погода без осадков. Температура днем поднимется до 25 градусов тепла, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла, а ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра - 5,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается чистое небо. В дневное время столбики термометров поднимутся до 33 градусов жары, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,3 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241588-zhara-do-33-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

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Жара до 33 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана