Жара до 33 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 3 мая. Осадков синоптики не обещают. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается погода без осадков. Температура днем поднимется до 25 градусов тепла, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла, а ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра - 5,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается чистое небо. В дневное время столбики термометров поднимутся до 33 градусов жары, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,3 м/с.