Град ожидается в Астане и некоторых регионах Казахстана

Синоптики объявили штормовые предупреждения в Астане и ряде регионов Казахстана на воскресенье, 4 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В воскресенье днем в Астане возможны гроза и град, а также ветер, порывы 15-20 м/с.

4 мая ночью на западе и севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. Ночью и утром на севере, востоке региона - туман.

В воскресенье утром и днем на севере и востоке области Ұлытау может быть гроза. Ветер днем на севере региона, порывы 15 м/с. На востоке ожидается, а в центре региона сохранится высокая пожарная опасность.

На севере и в центре Алматинской области возможна высокая пожарная опасность.

4 мая утром и днем на западе, севере и востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, ветер, порывы 15-18 м/с. На западе, юге региона сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье ночью в Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере региона - туман. Ветер на севере, востоке области 15-20 м/с.

4 мая ночью на севере и востоке Актюбинской области возможна гроза. Ночью и утром на западе, севере региона - туман. Ветер на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер на горных перевалах 15-20 м/с.

В воскресенье в Акмолинской области ночью на западе, севере, днем на севере, юге, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе региона - туман. Днем на севере, юге, востоке области - град. Ветер ночью на западе, севере региона, порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на востоке области порывы 23 м/с. На западе региона сохраняется высокая пожарная опасность.

4 мая на юге Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай возможен ветер днем на западе, севере региона, порывы 15-18 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 2 градуса. На северо-западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер днем на севере, юге региона, порывы 15-18 м/с. Ночью на севере, востоке области - заморозки 3 градуса. На северо-западе, юге региона сохранится высокая пожарная опасность.

В воскресенье на юге и в центре Мангистауской области возможна гроза. На севере, юге, востоке, в центре региона сохранится высокая пожарная опасность.

4 мая на севере и востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер на севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В воскресенье в Северо-Казахстанской области ночью ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге региона - гроза, град. Ветер 15-20, на севере, юге порывы 25 м/с.

4-6 мая на севере и юге Жамбылской области возможна пыльная буря. Ветер 4, днем 5-6 мая на юго-западе, северо-востоке, в горных районах региона 15-20 м/с. 4-6 мая по области сохранится высокая пожарная опасность.