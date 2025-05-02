Самолет столкнулся с птицей при посадке рейса Шымкент-Астана
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При посадке рейса авиакомпании SCAT направлением Шымкент - Астана в воздушное судно попала птица. В связи с этим вылет рейса Астана - Шымкент задержали, передает NUR.KZ.
Подробности инцидента корреспонденту NUR.KZ рассказали в пресс-службе авиакомпании SCAT.
"При посадке рейса "Шымкент - Астана" имело место попадание птицы. На время ожидания по причине замены поврежденной детали пассажирам запланированного к вылету рейса "Астана - Шымкент" было предоставлено размещение в отеле, а также обеспечено питание в терминале.
Обращаем ваше внимание на то, что компания не имеет влияния на передвижение птиц, и просит с пониманием относиться к переносам расписания, связанным с подобными ситуациями. Безопасность пассажиров - наш главный приоритет", - сообщили в авиакомпании.
Напомним, в марте самолет авиакомпании SCAT столкнулся с птицей во время выполнения рейса "Фукуок - Астана". Для устранения последствий попадания птицы было задействовано дополнительное воздушное судно.
"На время ожидания вылета пассажирам было предоставлено горячее питание и размещение в отелях города", - добавили в пресс-службе.
Также в январе этого года самолет Fly Arystan столкнулся со стаей птиц, но благополучно приземлился в Астане.
Об участившихся случаях столкновения самолетов с птицами в прошлом неоднократно высказывались в Комитете гражданской авиации.
Кроме того, авиаэксперт в интервью NUR.KZ в конце 2024 года говорил, что "защититься от птиц невозможно".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241489-ptica-popala-v-samolet-pri-posadke-reysa-shymkent-astana/