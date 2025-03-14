Летевший в Астану самолет столкнулся с птицей

Самолет авиакомпании SCAT столкнулся с птицей во время выполнения рейса "Фукуок-Астана" - подробности озвучили в пресс-службе компании, передает NUR.KZ.

"После посадки рейса "Фукуок-Астана" на дозаправку в городе Шымкент по причине сильного встречного ветра, было обнаружено попадание птицы", - сообщили в SCAT.

Как пояснили в компании, для устранения последствий попадания птицы было задействовано дополнительное воздушное судно.

"На время ожидания вылета пассажирам было предоставлено горячее питание и размещение в отелях города", - добавили в пресс-службе.

Отметим, в январе этого года самолет Fly Arysrtan столкнулся со стаей птиц, но благополучно приземлился в Астане.

Об участившихся случаях столкновения самолетов с птицами в прошлом неоднократно высказывались в Комитете гражданской авиации.

Кроме того, авиаэксперт в интервью NUR.KZ в конце 2024 года говорил, что "защититься от птиц невозможно".