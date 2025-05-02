После обращения школьников министр просвещения взял на личный контроль ситуацию в Алматинской области

Детский омбудсмен заявила о случаях нарушений прав учащихся в школах Алматинской области. Сегодня по ситуации с учащимися в регионе также высказался министр просвещения, передает NUR.KZ.

Ранее на этой неделе детский омбудсмен Динара Закиева заявила о нарушениях прав учащихся в школах Алматинской области.

По ее словам, насилие, совершенное учеником в отношении других детей в Илийском районе Алматинской области, является примером большой системной проблемы в школах области.

"Мы провели анонимные опросы в школах области среди детей, а также изучили анкеты учащихся. Результаты ужаснули.

В школах Карасайского, Балхашского, Талгарского, Илийского, Енбекшиказахского районов дети пишут о вымогательстве, отбирании еды, буллинге, насилии, в том числе со стороны преподавателей, а также о приставаниях со стороны учителей физкультуры и алгебры.

В Енбекшиказахском районе двое детей поступили в больницу после применения насилия учителями", - написала Закиева.

Также, по информации омбудсмена, только в одной школе Жамбылского района дети описали пугающую картину, рассказывая, что младшие дети при виде старших автоматически кладут руки в карманы - чтобы отдать деньги, так как в противном случае к ним применяется насилие.

"Дети также писали об избиении толпой пятиклассника, употреблении насвая (пишут, что порой он валяется на полу).

Кроме того, сообщили об анонимном Instagram-канале, где выкладывается информация об учащихся , подвергающая их кибербуллингу, о чем они сообщали учителям, но не получили помощи.

Более того, дети рассказали и о массовой драке осенью с участием как минимум 50 детей, но это отрицается школой, а полиция не владеет данной информацией", - заявила Закиева.

Сегодня, 2 мая, министр просвещения Гани Бейсембаев также прокомментировал ситуацию в школах Алматинской области в своем аккаунте Facebook.

Пояснив, что ввиду высокой загруженности в будни не всегда получается отслеживать социальные сети, но на выходных он обязательно выделяет на это время, министр отметил, что одно из обращений, направленное школьниками из Алматинской области, он не мог оставить без внимания.

"Речь идет о возможных фактах нарушения прав учащихся и несоблюдения санитарных требований при организации школьного питания.

Что свидетельствуют о недостаточном исполнении прямых обязанностей со стороны местных исполнительных органов. (...)

Данный случай взят на мой личный контроль. В экстренном порядке дал поручение сформировать рабочую группу с участием представителей Комитета по охране прав детей и территориального департамента по обеспечению качества в сфере образования. Комиссия проведет необходимые мероприятия в рамках действующего законодательства.

Ожидаем от руководства Алматинской области объективного рассмотрения сигнала и принятия исчерпывающих мер по недопущению подобных ситуаций в будущем", - написал министр.

Напомним, ранее на этой неделе в Алматинской области на видео попало очередное избиение, на этот раз в Каскелене группа студенток избила сверстницу. В ДП корреспонденту NUR.KZ сообщили, что законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.

До этого в марте избиение школьницы произошло в Алматы - произошедшее сняли на видео, а ролик попал в Сеть. В полиции прокомментировали случившееся.

Еще одна драка школьников произошла в начале марта - в социальных сетях появились кадры потасовки. Инцидент прокомментировали в полиции.

Также в марте подросток во время групповой драки получил ножевые ранения и умер в Караганде.