Студентку колледжа избили сверстницы в Алматинской области (видео)

В Алматинской области на видео попало еще одно избиение, на этот раз в Каскелене группа студенток избила сверстницу, передает NUR.KZ. Родителей девочек уже наказали.

В Telegram-канале Egovpress опубликовали видео и информацию о том, что студентки Каскеленского профессионально-технического колледжа якобы жестоко избили свою сверстницу.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что инцидент произошел 24 апреля

"За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности. С подростками и их родителями проведены профилактические мероприятия с разъяснением последствий противоправного поведения", - отметили в полиции.

Также публикацию прокомментировали в пресс-службе Министерства просвещения

"По данному факту сообщаем, что все участницы драки были установлены. Законные представители привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - добавили в министерстве.

Сегодня мы писали, что в Сети обсуждают видео, снятое в одной из школ Алматинской области, на кадрах которого видно, как старшеклассник избивает учащихся школы. В полиции возбудили уголовное дело.

Кроме того, также сегодня в Сети распространяли видео жестокого избиения мужчины несколькими неизвестными, предположительно, в Талгарском районе. На видео отреагировали в ДП Алматинской области.