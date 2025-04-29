Студентку колледжа избили сверстницы в Алматинской области (видео)
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В Алматинской области на видео попало еще одно избиение, на этот раз в Каскелене группа студенток избила сверстницу, передает NUR.KZ. Родителей девочек уже наказали.
В Telegram-канале Egovpress опубликовали видео и информацию о том, что студентки Каскеленского профессионально-технического колледжа якобы жестоко избили свою сверстницу.
В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что инцидент произошел 24 апреля
"За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности. С подростками и их родителями проведены профилактические мероприятия с разъяснением последствий противоправного поведения", - отметили в полиции.
Также публикацию прокомментировали в пресс-службе Министерства просвещения
"По данному факту сообщаем, что все участницы драки были установлены. Законные представители привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - добавили в министерстве.
Сегодня мы писали, что в Сети обсуждают видео, снятое в одной из школ Алматинской области, на кадрах которого видно, как старшеклассник избивает учащихся школы. В полиции возбудили уголовное дело.
Кроме того, также сегодня в Сети распространяли видео жестокого избиения мужчины несколькими неизвестными, предположительно, в Талгарском районе. На видео отреагировали в ДП Алматинской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240574-studentki-kolledzha-zhestoko-izbili-sokursnicu-v-almatinskoy-oblasti-video/