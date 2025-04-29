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Избиение школьников старшеклассником сняли на видео в Алматинской области

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Кулак
Кулак. Иллюстративное фото: Hans Neleman/Getty Images

В Сети обсуждают видео, снятое в одной из школ Алматинской области, на кадрах которого видно, как старшеклассник избивает учащихся школы, передает NUR.KZ. В полиции возбудили уголовное дело.

В Instagram-аккаунте Astana-sergek опубликовали видео с информацией, что в селе Караой Илийского района Алматинской области, а именно, в школе №49, зафиксирован случай жестокого обращения между учениками.

"На опубликованных кадрах видно, как старшеклассник избивает младших школьников, выстроив их в ряд в школьном туалете. Он наносил удары по голове и телу, сопровождая их грубой нецензурной бранью. Пострадавшие не оказывали сопротивления", - сказано в описании к видео.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области. Там сообщили, что инцидент произошел в сентябре 2024 года, при этом заявлений в полицию по данному факту не поступало.

"В настоящее время по данному факту зарегистрировано уголовное дело по признакам нанесения побоев несовершеннолетнему. Проводится досудебное расследование. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены законные представители виновных несовершеннолетних - подростка, применившего насилие, и школьника, осуществлявшего видеосъемку", - сообщили в ДП.

Также сообщается, что подростки поставлены на профилактический учет, а в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате внесено представление о принятии дополнительных мер воздействия.

Напомним, в марте избиение школьницы произошло в Алматы - произошедшее сняли на видео, а ролик попал в Сеть. В полиции прокомментировали случившееся.

В феврале текущего года массовая драка школьников произошла в Алматы. О произошедшем высказалась детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан заявила, что по уголовному делу идут следственные действия.

Еще одна драка школьников произошла в начале марта - в социальных сетях появились кадры потасовки. Инцидент прокомментировали в полиции.

Также в март подросток во время групповой драки получил ножевые ранения и умер в Караганде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240400-izbienie-shkolnikov-starsheklassnikom-snyali-na-video-v-almatinskoy-oblasti/