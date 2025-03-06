Подросток во время групповой драки получил ножевые ранения и умер в Караганде

В Караганде вынесли приговор 21-летнему парню, обвиняемому в смертельном ранении ножом подростка во время групповой драки, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, рассмотрели в Казыбекбийском районном суде Караганды.

Органами досудебного расследования подсудимый обвинялся в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть несовершеннолетнего потерпевшего (ч.3 ст.106 УК).

"13 марта 2024 года около 01.30 подсудимый, находясь во дворе дома №9 по улице Сатыбалдина в Караганде, в ходе групповой драки имевшимся у него кухонным ножом нанес несовершеннолетнему колото-резаное ранение правой поясничной области с повреждением почки, доли печени и сквозное колото-резаное ранение правого плеча", - установил суд.

Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, от полученных тяжких телесных повреждений потерпевший умер в больнице.

Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей, письменными материалами дела и заключениями экспертиз.

Прокурор просил назначить обвиняемому 11 лет лишения свободы, потерпевшая сторона настаивала на строгом наказании.

Сторона защиты просила переквалифицировать действия на ч.1 ст.112 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами молодой возраст подсудимого (21 год) и совершение уголовного правонарушения впервые (отсутствие ранее судимости).

Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда от 6 марта 2025 года парня признали виновным по ч.3 ст.106 УК. Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы.

С осужденного в пользу трех потерпевших взыскана сумма компенсации морального вреда по 3,5 млн тенге, а также расходы, понесенные на погребение и оплату представителей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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