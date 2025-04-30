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Альтернатива ОСИ: еще одна форма управления домами появится в Казахстане

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Многоэтажный жилой дом
Многоэтажка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане планируют внедрить новую форму управления многоэтажными домами, которая станет альтернативой ОСИ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

Как указано в Telegram-канале мажилиса, сегодня во втором чтении приняли дополнения в кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет". В мажилисе считают, что поправки позволят жильцам управлять общим имуществом объекта кондоминиума с учетом текущей ситуации и общественных отношений в жилищно-коммунальной сфере.

"Закон предлагает жителям реальную возможность выбирать, кто и как будет управлять их домом. Теперь доступны две формы управления: объединение собственников имущества (ОСИ) и непосредственное совместное управление (аналог простых товариществ, но без ограничений по количеству квартир).

При этом простые товарищества (ПТ) не отменяются, они просто вписываются в концепцию совместного управления. Так, при непосредственном совместном управлении дома до 36 квартир могут управлять домом самостоятельно, а свыше 36 квартир должны обязательно определиться с субъектом управления, в ином случае его назначит акимат", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что ОСИ смогут свободно выбирать, как организовать процесс управления и вести хозяйственную деятельность.

  • Самостоятельное управление - ОСИ выбирает председателя из числа собственников, который организует работу, нанимает персонал и отвечает за состояние дома.
  • Профессиональный управляющий - ОСИ может заключить трудовой договор с профессиональным управляющим, который возглавит дом, а председатель и совет дома будут выполнять контрольные функции.
  • Передача управления на аутсорсинг - ОСИ может оставить за собой только контрольные полномочия и передать все вопросы субъекту управления.

"Если жильцы не организуют собрание, дом автоматически считается бесхозным и местные власти могут назначить временного управляющего. На выбор субъекта управления жильцам даётся два месяца", - сказано в сообщении.

В мае прошлого года мы писали, что ответственность КСК и ОСИ хотят усилить в Казахстане. Депутат Екатерина Смышляева говорила, что законом будет определен порядок налогообложения субъектов управления объектами имущества.

Напомним, в начале июня 2022 года стало известно, что в Казахстане идет переход от кооператива собственников квартир (КСК) к объединению собственников имущества (ОСИ).

Отмечалось, что разница ОСИ и ПТ только в их юридическом статусе, а цель одна – управление общим имуществом и его содержание непосредственно собственниками без посредников. И уже с 1 июля 2022 года кооперативы собственников квартир должны были перестать существовать.

Позже глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому в Казахстане продлили на один год срок работы КСК. Однако в апреле 2023 года глава государства заявил, что реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца.

Он подчеркнул, что наряду с ОСИ по-прежнему работают КСК. Таким образом, цель по прозрачности и качеству услуг в жилых домах не выполняется. Позже власти объясняли, почему о системе управления жилыми домами ОСИ заговорили как об ошибочной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240835-alternativa-osi-eshche-odna-forma-upravleniya-domami-poyavitsya-v-kazahstane/