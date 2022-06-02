КСК перестанут обслуживать дома казахстанцев с июля

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Сейчас в Казахстане идет переход от кооператива собственников квартир (КСК) к объединению собственников имущества (ОСИ). Как проходит весь процесс и когда казахстанцы окончательно перейдут на новую форму управления, узнали журналисты NUR.KZ.

Переход от КСК к новой форме управления жильем неизбежен. Как сообщили в Акимате Алматы, уже с 1 июля 2022 года кооперативы собственников квартир перестанут существовать.

В этом случае жителям домов нужно будет создать объединения собственников имущества или простые товарищества (ПТ). После их создания все управление домами будет находиться полностью в руках самих собственников квартир.

На сегодняшний день только в Алматы уже зарегистрировано более 3983 новых форм управления с охватом 4294 многоквартирных жилых дома. Причем 857 из них являются ОСИ, а остальные 3126 - ПТ. Это 60,2% от общего числа всех жилых домов, которым предстоит перейти на новую форму управления.

В чем разница ОСИ от ПТ

Объединение собственников имущества или ОСИ - юридическое лицо, которое является, по сути, некоммерческой организацией (НКО). Оно регулируется и облагается налогами согласно нормам, применяемым к НКО. А еще ОСИ должно быть зарегистрировано в Минюсте и иметь свой устав.

Простое товарищество или ПТ - это непосредственное совместное управление всеми собственниками квартир и нежилых помещений без образования юридического лица. Регистрации и устава не требует.

Зачем переходить на ОСИ или ПТ

Страна переходит от привычного КСК к новым формам управления домами не просто так. Замена кооперативов на объединения и товарищества поможет лучше контролировать обслуживание жилых домов, благодаря изменению самого механизма.

Ранее КСК мог обслуживать сразу несколько домов, что негативно влияло на качество. Новые формы управления же будут работать по принципу - “одно объединение собственников имущества – один счет”.

Более того, с момента перехода жильцы сами будут решать, какие работы нужно сделать и, что выполнить в первую очередь. Деньги, собранные на ремонт, благодаря ограничениям на количество домов, будут потрачены только на то жилье, чьи жильцы и собрали средства.

Подробнее о том, что даст переход на ОСИ или ПТ мы рассказывали здесь.

Какие есть проблемы на данный момент

Переход на новые формы управления всегда сопровождается проблемами и конфликтами.

В частности, жильцы, которые уже решились перейти на ОСИ или ПТ сталкиваются с тем, что КСК отказывается от передачи дома в их управление, а также не отдает документацию и денежные средства на многоквартирные жилые дома. Обычно это решается через суд.

Также могут наблюдаться и проблемы с низким бюджетом. При работе КСК средства могли собираться с нескольких домов и разделяться между всеми. После перехода на ОСИ или ПТ, жильцам нужно полагаться лишь на деньги, которые были собраны именно с их дома. Обычно это небольшие суммы.

Среди других проблем наблюдаются факты отказа собственников нежилых помещений убирать придомовую и дворовую территории, не включенные в состав кондоминиума.

Переход от кооператива собственников квартир к объединению собственников имущества или простому товариществу – процесс неизбежный. И чем раньше казахстанцы совершат переход, тем больше времени у них будет на “раскачку”.

О том, как жильцам перейти на новую форму управления жилыми домами, можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972141-ksk-perestanut-obsluzhivat-doma-kazahstantsev-s-iyulya/