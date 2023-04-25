Почему в Казахстане ошиблись с реформой ОСИ, объяснил Кульгинов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-премьер-министр Алтай Кульгинов в кулуарах правительства рассказал, почему о системе управления жилыми домами ОСИ заговорили как об ошибочной, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, по ОСИ был ряд упущений. По новому закону, в одном ЖК, если есть несколько подъездов, каждый подъезд может открыть свое ОСИ. Это было одной из ошибок, потому что в одном большой жилом комплексе сети одни, управляющая компания должна быть единой. Иначе, если каждый подъезд будет открывать ОСИ – там будет беспорядок, мягко говоря.

Эти моменты нужно будет учитывать в будущем. Сейчас центральный госорган вместе с депутатами думает о проработке", – заявил Кульгинов.

Ранее об ошибке с реформой ОСИ заявил Касым-Жомарт Токаев – по его словам, нововведение не было реализовано до конца, и наряду с ОСИ по-прежнему работают КСК.

Таким образом, цель по прозрачности и качеству услуг в жилых домах не выполняется.

Напомним, что в начале июня прошлого года мы писали, что с 1 июля 2022 года кооперативы собственников квартир (КСК) перестанут существовать. На их смену должны прийти, как сообщалось, объединения собственников имущества (ОСИ) или простые товарищества (ПТ).

В конце июня прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому в Казахстане продлевается на один год срок работы КСК.

В марте этого года глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", основной целью которого является совершенствование действующего законодательства в сферах жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

На сайте "Электронного правительства" уточняется, что ОСИ и ПТ будут работать по схеме: один дом – один орган управления – два банковских счета (текущий и сберегательный).

Это альтернатива КСК, при которой собственники сами следят и отвечают за свое жилье. Существующие КСК (кооперативы собственников квартир) нужно будет реорганизовать до 1 июля 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018152-pochemu-v-kazahstane-oshiblis-s-reformoy-osi-otvetili-v-pravitelstve/