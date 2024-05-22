Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ответственность КСК и ОСИ хотят усилить в Казахстане

Опубликовано:

Многоэтажный жилой дом
Многоэтажка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутаты мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Документом устанавливаются единые требования к действующим КСК и ОСИ, передает корреспондент NUR.KZ.

Представила документ депутат Екатерина Смышляева.

"Данный законопроект инициированы депутатами парламента. Законопроект направлен на совершенствование деятельности объединений собственников имущества, кооперативов собственников квартир, а также требований к ним и к процедуре их регистрации. Установление единых требований к действующим КСК и ОСИ", – сказала она.

Проектом закона также расширяются функции жилищной инспекции.

"Кроме того, определяется порядок налогообложения субъектов управления объектами имущества. Также ужесточается их административная ответственность", – подчеркнула депутат Смышляева.

Напомним, в начале июня 2022 года стало известно, что в Казахстане идет переход от кооператива собственников квартир (КСК) к объединению собственников имущества (ОСИ).

Отмечалось, что разница ОСИ и ПТ только в их юридическом статусе, а цель одна – управление общим имуществом и его содержание непосредственно собственниками без посредников. И уже с 1 июля 2022 года кооперативы собственников квартир должны были перестать существовать.

Позже глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому в Казахстане продлили на один год срок работы КСК.

Однако в апреле прошлого года глава государства заявил, что реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца.

Он подчеркнул, что наряду с ОСИ по-прежнему работают КСК. Таким образом, цель по прозрачности и качеству услуг в жилых домах не выполняется.

На следующий день слова Токаева прокомментировал аким Алматы Ерболат Досаев.

Позже Алтай Кульгинов объяснял, почему о системе управления жилыми домами ОСИ заговорили как об ошибочной.

"Да, по ОСИ был ряд упущений. По новому закону, в одном ЖК, если есть несколько подъездов, каждый подъезд может открыть свое ОСИ. Это было одной из ошибок, потому что в одном большой жилом комплексе сети одни, управляющая компания должна быть единой. Иначе, если каждый подъезд будет открывать ОСИ – там будет беспорядок, мягко говоря.

Эти моменты нужно будет учитывать в будущем. Сейчас центральный госорган вместе с депутатами думает о проработке", – говорил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2104857-otvetstvennost-ksk-i-osi-hotyat-usilit-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.