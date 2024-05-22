Ответственность КСК и ОСИ хотят усилить в Казахстане

Депутаты мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Документом устанавливаются единые требования к действующим КСК и ОСИ, передает корреспондент NUR.KZ.

Представила документ депутат Екатерина Смышляева.

"Данный законопроект инициированы депутатами парламента. Законопроект направлен на совершенствование деятельности объединений собственников имущества, кооперативов собственников квартир, а также требований к ним и к процедуре их регистрации. Установление единых требований к действующим КСК и ОСИ", – сказала она.

Проектом закона также расширяются функции жилищной инспекции.

"Кроме того, определяется порядок налогообложения субъектов управления объектами имущества. Также ужесточается их административная ответственность", – подчеркнула депутат Смышляева.

Напомним, в начале июня 2022 года стало известно, что в Казахстане идет переход от кооператива собственников квартир (КСК) к объединению собственников имущества (ОСИ).

Отмечалось, что разница ОСИ и ПТ только в их юридическом статусе, а цель одна – управление общим имуществом и его содержание непосредственно собственниками без посредников. И уже с 1 июля 2022 года кооперативы собственников квартир должны были перестать существовать.

Позже глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому в Казахстане продлили на один год срок работы КСК.

Однако в апреле прошлого года глава государства заявил, что реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца.

Он подчеркнул, что наряду с ОСИ по-прежнему работают КСК. Таким образом, цель по прозрачности и качеству услуг в жилых домах не выполняется.

На следующий день слова Токаева прокомментировал аким Алматы Ерболат Досаев.

Позже Алтай Кульгинов объяснял, почему о системе управления жилыми домами ОСИ заговорили как об ошибочной.

"Да, по ОСИ был ряд упущений. По новому закону, в одном ЖК, если есть несколько подъездов, каждый подъезд может открыть свое ОСИ. Это было одной из ошибок, потому что в одном большой жилом комплексе сети одни, управляющая компания должна быть единой. Иначе, если каждый подъезд будет открывать ОСИ – там будет беспорядок, мягко говоря.

Эти моменты нужно будет учитывать в будущем. Сейчас центральный госорган вместе с депутатами думает о проработке", – говорил он.