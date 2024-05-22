Ответственность КСК и ОСИ хотят усилить в Казахстане
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Депутаты мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Документом устанавливаются единые требования к действующим КСК и ОСИ, передает корреспондент NUR.KZ.
Представила документ депутат Екатерина Смышляева.
"Данный законопроект инициированы депутатами парламента. Законопроект направлен на совершенствование деятельности объединений собственников имущества, кооперативов собственников квартир, а также требований к ним и к процедуре их регистрации. Установление единых требований к действующим КСК и ОСИ", – сказала она.
Проектом закона также расширяются функции жилищной инспекции.
"Кроме того, определяется порядок налогообложения субъектов управления объектами имущества. Также ужесточается их административная ответственность", – подчеркнула депутат Смышляева.
Напомним, в начале июня 2022 года стало известно, что в Казахстане идет переход от кооператива собственников квартир (КСК) к объединению собственников имущества (ОСИ).
Отмечалось, что разница ОСИ и ПТ только в их юридическом статусе, а цель одна – управление общим имуществом и его содержание непосредственно собственниками без посредников. И уже с 1 июля 2022 года кооперативы собственников квартир должны были перестать существовать.
Позже глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому в Казахстане продлили на один год срок работы КСК.
Однако в апреле прошлого года глава государства заявил, что реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца.
Он подчеркнул, что наряду с ОСИ по-прежнему работают КСК. Таким образом, цель по прозрачности и качеству услуг в жилых домах не выполняется.
На следующий день слова Токаева прокомментировал аким Алматы Ерболат Досаев.
Позже Алтай Кульгинов объяснял, почему о системе управления жилыми домами ОСИ заговорили как об ошибочной.
"Да, по ОСИ был ряд упущений. По новому закону, в одном ЖК, если есть несколько подъездов, каждый подъезд может открыть свое ОСИ. Это было одной из ошибок, потому что в одном большой жилом комплексе сети одни, управляющая компания должна быть единой. Иначе, если каждый подъезд будет открывать ОСИ – там будет беспорядок, мягко говоря.
Эти моменты нужно будет учитывать в будущем. Сейчас центральный госорган вместе с депутатами думает о проработке", – говорил он.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2104857-otvetstvennost-ksk-i-osi-hotyat-usilit-v-kazahstane/