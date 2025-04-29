Истребители над Астаной сняли на видео

Жители Астаны делятся в Сети запечатленными моментами тренировочных полетов авиации над столицей в рамках подготовки к параду 7 мая, передает NUR.KZ.

В небе над Астаной сегодня были замечены истребители - успевшие их заснять казахстанцы присылают видео в новостные паблики.

А Министерство обороны в свою очередь сообщает, что на авиационной базе имени Нуркена Абдирова продолжаются интенсивные тренировочные полеты в рамках подготовки к предстоящему параду Победы: в небо поднимаются многоцелевые истребители СУ-30СМ, учебно-боевые самолеты Л-39 и многоцелевые Л-410.

Экипажи отрабатывают взлет, посадку и элементы высшего пилотажа, включая сложнейшие фигуры, требующие максимальной точности и слаженности действий. Каждый маневр выверен до миллиметра.

Тренировочные полеты. Фото: Министерство обороны РК

Тренировочные полеты. Фото: Министерство обороны РК

Тренировочные полеты. Фото: Министерство обороны РК

Все усилия направлены на то, чтобы на параде летчики продемонстрировали мощь, техническое совершенство Военно-воздушных сил и высокий профессионализм.

"Для нас парад Победы - это не просто демонстрация авиационной техники. Это дань памяти павшим героям, уважения к ветеранам войны и Вооруженных сил. Мы стремимся к тому, чтобы зрители в этот день испытали чувство гордости за нашу страну и армию", - подчеркнул летчик-штурман войсковой части 50185 Нурболат Молдабек.

По данным командования авиационной базы, подготовка осуществляется в строгом соответствии с утвержденным планом. Все элементы полетной программы отрабатываются до автоматизма.

Тренировочные полеты. Фото: Министерство обороны РК

В воздушной части парада будут задействованы несколько десятков летательных аппаратов - от легких учебных до тяжелых боевых самолетов. К участию в показательных полетах допущены наиболее подготовленные летчики, прошедшие строгий отбор и специализированную подготовку.

Тренировочные полеты. Фото: Министерство обороны РК

Парад Победы пройдет в три этапа - торжественное прохождение строевых подразделений, демонстрация военной техники, завершит его масштабное авиашоу, сообщает Министерство обороны.

Напомним, также ранее в Минобороны рассказали, как проходят тренировки военнослужащих, готовящихся к параду в Астане.

"На сегодняшний день личный состав готов к прохождению торжественным маршем. Тренировки продолжаются не менее четырех часов в день. Наша цель - продемонстрировать народу Казахстана всю красоту и мощь нашей армии", - отметил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по огневому поражению - начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии полковник Тлек Серикпаев.

Отмечается, что генеральные репетиции парада запланированы на 3 и 5 мая с участием пеших расчетов, военной техники и авиации.

Ранее в Минобороны рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

Добавим, что ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.

По данным Минтруда, по состоянию на 20 января в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Кроме того, в стране живут 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.