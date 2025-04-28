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Тренировки по четыре часа в день: как готовятся к военному параду в Астане (фото)

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Подготовка к параду
Подготовка к параду. Фото: Министерство обороны РК

Подготовка к параду подходит к завершению в Астане - в Минобороны рассказали, как проходят тренировки военнослужащих, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Подготовка к военному параду, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в столице Казахстана близится к завершению. Ежедневные тренировки парадных расчетов обеспечили высокий уровень слаженности и готовности к участию в торжественном шествии", - заявили в министертве.

Подготовку слаженности подразделений и технических экипажей, оценив мастерство вождения, умение водителей выдерживать заданную дистанцию и выполнять необходимые маневры проверил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

"На сегодняшний день личный состав готов к прохождению торжественным маршем. Тренировки продолжаются не менее четырёх часов в день. Наша цель — продемонстрировать народу Казахстана всю красоту и мощь нашей армии, — отметил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по огневому поражению" - сообщил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии полковник Тлек Серикпаев.

В ведомстве напомнили, что военный парад состоится 7 мая, в День защитника Отечества, на главной площади столицы "Қазақ елі".

В нем примут участие свыше 4000 военнослужащих и более 200 единиц вооружения и военной техники. Воздушную часть парада представят 66 летательных аппаратов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

Отмечается, что генеральные репетиции парада запланированы на 3 и 5 мая с участием пеших расчетов, военной техники и авиации.

Ранее в Минобороны рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

Добавим, что ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.

По данным Минтруда, по состоянию на 20 января в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Кроме того, в стране живут 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240052-trenirovki-po-chetyre-chasa-v-den-kak-gotovyatsya-k-voennomu-paradu-v-astane-foto/