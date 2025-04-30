"Намерен выступить ближе к полуночи": планирует ли глава Минобороны делать официальное заявление

В Министерстве обороны опровергли информацию о том, что глава ведомства Русла Жаксылыков собирается выступить с официальным заявлением, сообщает Stopfake.kz.

По данным портала, в чат-ботах ряда казахстанских СМИ появилась информация, что ближе к полуночи министр обороны Республики Казахстан Руслан Жаксылыков выступит с официальным заявлением по резонансным вопросам.

Сообщение прокомментировала пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.

"В некоторых чат-ботах СМИ распространяется информация о том, что якобы министр обороны Республики Казахстан Руслан Жаксылыков сегодня ближе к полуночи намерен выступить с официальным заявлением по общественно резонансным вопросам.

Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Призываем граждан и представителей СМИ не реагировать на подобные домыслы, распространяемые в интернет-пространстве, и доверять исключительно официальным источникам информации", - говорится в официальном сообщении пресс-службы Министерства обороны РК.

Отметим, что в текущем году в Министерстве обороны РК уже опровергали несколько фейков. Так, в январе в ведомстве назвали фейком информацию о том, что представитель Казахстана принимал участие в заседании военного комитета НАТО.

На прошлой неделе информацию о развертывании войск на границе с Россией также опровергали в Минобороны.

Ранее в Казахстане опровергли сообщения о "теплых подземных тоннелях" под правительственными зданиями Астаны, по которым якобы передвигаются чиновники.