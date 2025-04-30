Разгуливающего по Астане ежика сняли на видео

В Сети появилось видео из Астаны, на котором запечатлен неспешно идущий по улице еж. Сообщается, что его засняли рядом с одним из столичных жилых комплексов, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале Astanovka98.

"Прогуливающегося ежика заметили возле ЖК Panorama Park в Астане. Надеемся, что он успел по своим делам", - написали авторы.

Напомним, осенью прошлого года в Сети появилось видео, снятое астанчанкой в одном из парков столицы. На нем девушка запечатлела необычного хомяка вида "карбыш", попавшегося ей на глаза.

Что касается животных, замеченных в менее людных местах, в конце февраля в горах Алматы на камеру телефона засняли "пробежку" индийского дикобраза, занесенного в Красную книгу - он попал в кадр во время ночного рейда специалистов Иле-Алатауского нацпарка.

До этого редкий дикий кот - манул - был зафиксирован в каменистых массивах Шетского и Актогайского районов Карагандинской области.

Летом прошлого года краснокнижного тяньшанского медведя удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя.

А в Мангистауской области в фотоловушку поймали занесенную в Красную книгу барханную кошку.

Также редкий кавказский леопард попал в фотоловушку в Устюртском заповеднике.