"Стыдно позвать туристов": казахстанцы высмеяли состояние туалетов вдоль трасс

Казахстанцы в очередной раз высмеяли и раскритиковали состояние туалетов вдоль трасс, а в "КазАвтоЖол" назвали стоимость содержания одного туалета, сообщает 31 канал.

По информации телеканала, казахстанцы в социальных сетях снова высмеяли туалеты на трассах. В ходе опроса жители страны признались, что из-за таких туалетов им стыдно перед гостями.

"Туалеты на трассах в ужасном состоянии. Это несмотря на то, что все дороги, можно сказать, платные", - признался один из респондентов.

"В таком состоянии, не знаю, даже стыдно позвать туристов или гостей города", - высказалась жительница страны.

Сообщается, отвечает за придорожные туалеты АО "НК "КазАвтоЖол". По данным нацкомпании, сегодня вдоль дорог стоят 744 холодных туалета и около 150 - теплых.

"Это должна быть точка не просто с туалетом, это должна быть с полноценным сервисом для обслуживания автотранспортного средства, для обслуживания пассажиров. Это формирует тот поток свободных денег, которые можно освоить, или на который можно предложить те или иные товары или услуги.

Поэтому, я думаю, что при правильном подходе придорожный сервис у нас может продемонстрировать буйный рост", - считает член общественного совета Караганды Василий Климаков.

При этом, по данным "КазАвтоЖол", обустроить один санитарно-гигиенический узел стоит от 15 до 20 млн тенге - на электрификацию, бурение скважины, септик.

"Подтянуть к санитарно-гигиеническому узлу линию электропередач в зависимости от точки подключения порой обходится до 7-10 млн, где нет бизнеса, где нет условий и неинтересно бизнесу, поэтому мы вынуждены, как госкомпания, устанавливать данные санитарно-гигиенические узлы", - прокомментировал председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев.

Содержание туалетов обходится в 200-400 тыс. тенге в месяц. Особенно сложно в отдаленных районах, где работнику приходится ехать десятки километров, чтобы вымыть туалет. В компании пообещали стараться, чтобы туалетов на трассах стало больше.

В начале апреля текущего года замглавы Минтуризма и спорта спросили, как в стране собираются развивать туризм без элементарных условий в виде придорожных туалетов. В ответ Ержан Еркинбаев сообщил, что с 2021-го года дефицит придорожных туалетов снизился с 490 до 190 по стране.

Отметим, в конце 2024 года нацкомпания "КазАвтоЖол" обратилась к водителям из-за туалетов, установленных вдоль трасс. В компании заявили, что на многих участках трасс для удобства граждан установлены санитарные узлы, однако люди игнорируют оборудованные туалеты и справляют нужду прямо под открытым небом, зачастую – возле самих санитарных узлов.

Также добавим, летом 2024 года на нехватку туалетов и урн пожаловались туристы на Алаколе. Кроме того, по их словам, работники коммунальных служб, отвечающие за чистоту, не справляются со своей работой, так как не все туристы соблюдают чистоту.

А осенью 2024 года в области Жетісу руководителя отдела ЖКХ одного из районов осудили из-за бюджетных средств, потраченных на нефункционирующие санузлы.