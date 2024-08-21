"Ходят, где придется": на нехватку туалетов и урн пожаловались туристы на Алаколе (видео)

Отдыхающие на озере Алаколь граждане жалуются на нехватку туалетов и мусорных баков. Коммунальщики признают проблему, утверждая, что не успевают вовремя прибирать, передает телеканал 24.KZ.

Отдыхающие на Алаколе пожаловались на нехватку туалетов и мусорных баков на территории базы. Кроме того, по их словам, работники коммунальных служб, отвечающие за чистоту, не справляются со своей работой, так как не все туристы соблюдают чистоту.

"Я не видела здесь уличных туалетов. Спрашивала у других - тоже не знают, где они установлены. На вопрос "Куда ходите?" отвечают: "Где придется". Это просто возмутительно!" - говорит одна из отдыхающих.

Коммунальщики проблему признают, однако оправдываются тем, что все-таки не успевают вовремя убирать мусор - по их словам, баки вывозятся трижды в день. А время уборки начинается ранним утром.

Отдыхающих, которые мусорят, полицейские штрафуют, но даже эта мера не помогает.

"Основная свалка мусора приходится на предпринимателей и владельцев торговых помещений. Если туристы просто оставляют пустые бутылки, то хозяева забивают урны большими коробками с отходами. Время уборки у нас ежедневно начинается с 4 утра", - говорит руководитель коммунального предприятия Акжайык Абылкасымов.

Предприниматели в ответ утверждают, что вывоз мусора оплачивают исправно, просто коммунальщики не справляются со своей работой.

Следующим летом планируется установка еще 4 туалетов к 12 имеющимся и дополнительных баков. Будет улучшена канализационная система.

Недавно казахстанцы пожаловались на то, что вода в озере Алаколь загрязняется из-за гидроциклов и скутеров. В Минтранспорта сообщили, что на озере эксплуатируются только маломерные суда с бензиновыми двигателями. А на них утечка бензина маловероятна, так как создается высокий риск возникновения пожара на судне.

Ранее другой пользователь Сети рассказал, что недалеко от Алаколя образовалась стихийная свалка, куда ежеминутно сливаются нечистоты из ассенизаторов. В Министерстве экологии рассказали о проверке.

Перед началом лета казахстанцы уже жаловались на нехватку билетов на Алаколь и Балхаш.