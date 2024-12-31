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"Справляют нужду под открытым небом": в "КазАвтоЖол" обратились к водителям из-за туалетов

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Туалет за 22 млн
Туалет. Кадр из сюжета: телеканал KTK

Нацкомпания "КазАвтоЖол" в своем Telegram-канале обратилась к водителям из-за туалетов, установленных вдоль трасс, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

Как напомнили в компании, на многих участках трасс для удобства граждан установлены санитарные узлы. Они регулярно убираются, оснащены всем необходимым и созданы для комфорта водителей и пассажиров.

"Однако, несмотря на это, мы все чаще наблюдаем неприятную картину: люди игнорируют оборудованные туалеты и справляют нужду прямо под открытым небом, зачастую – возле самих санитарных узлов.

Такие действия не только нарушают санитарные нормы, но и портят облик наших дорог. Это создает неприятности для других водителей, пассажиров и работников дорожной инфраструктуры", – заявили в нацкомпании.

Здесь также отметили, что мусор и отходы загрязняют окружающую среду, нанося вред природе.

Водителей и пассажиров призвали соблюдать культуру поведения на дорогах.

Напомним, еще в 2019 году в "КазАвтоЖоле" сообщили, что в разных частях страны установят 14 придорожных туалетов, каждый из которых будет стоить 23 млн тенге.

Придорожные туалеты действительно позже появились вдоль казахстанских трасс, однако не простояли и года. В 2021 году казахстанцы жаловались, что установленные вдоль дорог в Туркестанской области туалеты мародеры разломали так, что воспользоваться ими по назначению было невозможно. Люди отмечали, что произошло это из-за того, что за туалетами никто не следил.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207061-spravlyayut-nuzhdu-pod-otkrytym-nebom-v-kazavtozhol-obratilis-k-voditelyam-iz-za-tualetov/

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