Чиновника лишили свободы из-за неработающих туалетов в области Жетісу

В области Жетісу руководителя отдела ЖКХ одного из районов осудили из-за бюджетных средств, потраченных на нефункционирующие санузлы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, на скамье подсудимых оказались глава отдела ЖКХ Сарканского района и директор подрядной организации.

"Они похитили 74,7 млн тенге бюджетных средств, предназначенных для установки санитарно-гигиенических узлов на туристических объектах", - пояснили в надзорном органе.

Прокурорская проверка показала, что объект фактически не функционировал, а выделенные бюджетные средства уже были израсходованы.

Прокуратура Сарканского района начала досудебное расследование, и дело было доведено до суда.

"Приговором суда руководитель ЖКХ района и директор подрядной организации осуждены к различным срокам лишения свободы", - отметили в прокуратуре области Жетісу.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в начале года сообщалось о том, что в области Жетісу были выявлены факты хищения бюджетных средств. Акимат Сарканского района оплатил десятки миллионов тенге за неустановленные санитарно-гигиенические узлы на туристических объектах.

Управление досудебного расследования прокуратуры области Жетісу тогда возбудило дело по п.2 ч.4 ст.189 УК РК (Хищение в особо крупном размере).