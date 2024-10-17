Чиновника лишили свободы из-за неработающих туалетов в области Жетісу
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В области Жетісу руководителя отдела ЖКХ одного из районов осудили из-за бюджетных средств, потраченных на нефункционирующие санузлы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, на скамье подсудимых оказались глава отдела ЖКХ Сарканского района и директор подрядной организации.
"Они похитили 74,7 млн тенге бюджетных средств, предназначенных для установки санитарно-гигиенических узлов на туристических объектах", - пояснили в надзорном органе.
Прокурорская проверка показала, что объект фактически не функционировал, а выделенные бюджетные средства уже были израсходованы.
Прокуратура Сарканского района начала досудебное расследование, и дело было доведено до суда.
"Приговором суда руководитель ЖКХ района и директор подрядной организации осуждены к различным срокам лишения свободы", - отметили в прокуратуре области Жетісу.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в начале года сообщалось о том, что в области Жетісу были выявлены факты хищения бюджетных средств. Акимат Сарканского района оплатил десятки миллионов тенге за неустановленные санитарно-гигиенические узлы на туристических объектах.
Управление досудебного расследования прокуратуры области Жетісу тогда возбудило дело по п.2 ч.4 ст.189 УК РК (Хищение в особо крупном размере).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175362-chinovnika-lishili-svobody-iz-za-nerabotayushchih-tualetov-v-oblasti-zhet-su/
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