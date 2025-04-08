"За всеми туалетами в стране мы уследить не можем": Минтуризма об условиях для туристов в Казахстане

На брифинге в правительстве замглавы Минтуризма и спорта спросили, как в стране собираются развивать туризм без элементарных условий в виде придорожных туалетов, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы Минтуризма и спорта Ержан Еркинбаев ответил, что с 2021-го года дефицит придорожных туалетов снизился с 490 до 190 по стране.

"Если вы говорите про санитарные узлы, то санитарные узлы строят местные исполнительные органы. Мы, конечно же, напоминаем, выезжаем с инспекцией, где их не хватает, и где они по разным причинам бывают закрыты - где-то воду отключают, где-то персонал, который там работает, не выходит на работу по разным причинам. За всеми туалетами в стране уследить Министерство туризма не может, но тем не менее динамика есть", - ответил вице-министр.

Он добавил, что в законодательство внесут поправки, которые позволят Минтуризма финансировать инфраструктуру.

"У нас появится, как у министерства, отдельная бюджетная программа. Мы сами строить не будем, но хотя бы мы сможем финансировать необходимую инфраструктуру в туризме. До сегодняшнего дня мы сами ничего не строили, но мы и не финансировали", - сообщил Ержан Еркинбаев.

Отметим, в конце 2024 года нацкомпания "КазАвтоЖол" обратилась к водителям из-за туалетов, установленных вдоль трасс. В компании заявили, что на многих участках трасс для удобства граждан установлены санитарные узлы, однако люди игнорируют оборудованные туалеты и справляют нужду прямо под открытым небом, зачастую – возле самих санитарных узлов.

Напомним, еще в 2019 году в "КазАвтоЖоле" сообщили, что в разных частях страны установят 14 придорожных туалетов, каждый из которых будет стоить 23 млн тенге.

Придорожные туалеты действительно позже появились вдоль казахстанских трасс, однако не простояли и года. В 2021 году казахстанцы жаловались, что установленные вдоль дорог в Туркестанской области туалеты мародеры разломали так, что воспользоваться ими по назначению было невозможно. Люди отмечали, что произошло это из-за того, что за туалетами никто не следил.

Также добавим, летом 2024 года на нехватку туалетов и урн пожаловались туристы на Алаколе. Кроме того, по их словам, работники коммунальных служб, отвечающие за чистоту, не справляются со своей работой, так как не все туристы соблюдают чистоту.

А осенью 2024 года в области Жетісу руководителя отдела ЖКХ одного из районов осудили из-за бюджетных средств, потраченных на нефункционирующие санузлы.