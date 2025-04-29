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"Спасти чью-то жизнь": МВД выступило с обращением к казахстанцам

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Полиция
Полиция. Иллюстративное фото: polisia.kz

МВД обратилось к казахстанцам с просьбой сообщать о наркопреступлениях, также опубликованы номера для анонимных сообщений, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал Polisia.kz.

Комитет по противодействию наркопреступности МВД обратился к жителям страны из-за "стремительного распространения новых форм наркоугроз" и "вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков".

В комитете заявили, что казахстанское общество должно объединить усилия "для защиты детей и будущего страны".

"Одними мерами правоохранительных органов эту проблему не решить. Призываю каждого из вас не оставаться равнодушным. Обращайте внимание на изменения в поведении детей и подростков.

Сообщайте о подозрительных интернет-ресурсах, граффити с кодами и объявлениях, связанных с незаконным сбытом", - призвал и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Он также сообщил, что МВД публикует контакты для обратной связи по каждому региону.

Контакты для сообщений о наркопреступлениях
Контакты для сообщений о наркопреступлениях. Инфографика: Polisia.kz

"Вы можете анонимно и безопасно сообщить важную информацию, которая поможет предотвратить преступление или спасти чью-то жизнь. Снизить вовлеченность несовершеннолетних в наркосреду - наша общая задача. Благодарим каждого, кто не остается в стороне", - добавил Мейрхан.

О том, как изменилось наказание за наркопреступления в Казахстане с марта 2025 года, можно прочитать в специальном материале NUR.KZ.

На прошлой неделе по делу о межрегиональной поставке наркотиков в города Казахстана вынесли приговор организатору преступной схемы и двум его сообщникам.

Ранее в Алматы задержали мужчину, который подозревается в распространении запрещенных веществ через интернет. В ходе обыска изъяли крупную партию синтетического наркотика. По данным МВД, за преступную работу вознаграждение он получал в криптовалюте.

А в Мангистауской области была пресечена деятельность предполагаемой преступной наркогруппы. Подозреваемые помещены под стражу. Были изъяты 1,174 млрд тенге и 176 тыс. долларов США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240313-spasti-chyu-to-zhizn-mvd-vystupilo-s-obrashcheniem-k-kazahstancam/