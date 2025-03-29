Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Около 1,2 млрд тенге и 176 тыс. долларов нашли на месте происшествия в Мангистау

Опубликовано:

Сотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры. Фото: gov.kz

В Мангистауской области прокурорами пресечена деятельность предполагаемой преступной наркогруппы. Подозреваемые помещены под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в январе этого года прокуратурой Мангистауской области начато досудебное расследование по факту сбыта наркотических и психотропных веществ (ст.297 ч.3 п.1 УК).

Расследование уголовного дела было поручено управлению досудебного расследования прокуратуры области.

Распоряжением прокурора региона Айдоса Майлыбаева создана межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники АФМ РК и ДП области.

28 марта по двум эпизодам расследуемого уголовного дела задержаны причастные лица и водворены в ИВС в порядке ст.128 УПК.

Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе осмотра места происшествия изъяты 1,174 млрд тенге и 176 тыс. долларов США.

Расследование по делу продолжается. Ход расследования находится на особом контроле прокурора области.

Добавим, что согласно ст.297 ч.3 п.1 УК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел изъяло более 110 кг наркотиков за неделю в Казахстане. В изоляторы водворены 29 человек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231513-okolo-1-2-mlrd-tenge-i-176-tys-dollarov-nashli-na-meste-proisshestviya-v-mangistau/