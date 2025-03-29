Около 1,2 млрд тенге и 176 тыс. долларов нашли на месте происшествия в Мангистау

В Мангистауской области прокурорами пресечена деятельность предполагаемой преступной наркогруппы. Подозреваемые помещены под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в январе этого года прокуратурой Мангистауской области начато досудебное расследование по факту сбыта наркотических и психотропных веществ (ст.297 ч.3 п.1 УК).

Расследование уголовного дела было поручено управлению досудебного расследования прокуратуры области.

Распоряжением прокурора региона Айдоса Майлыбаева создана межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники АФМ РК и ДП области.

28 марта по двум эпизодам расследуемого уголовного дела задержаны причастные лица и водворены в ИВС в порядке ст.128 УПК.

Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе осмотра места происшествия изъяты 1,174 млрд тенге и 176 тыс. долларов США.

Расследование по делу продолжается. Ход расследования находится на особом контроле прокурора области.

Добавим, что согласно ст.297 ч.3 п.1 УК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел изъяло более 110 кг наркотиков за неделю в Казахстане. В изоляторы водворены 29 человек.