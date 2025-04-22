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КНБ рассказал о приговоре организатору преступной схемы и его сообщникам (видео)

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Задержание организатора преступной схемы и сообщников
Задержание. Кадр из видео: КНБ РК

По делу о межрегиональной поставке наркотиков в города Казахстана вынесли приговор организатору преступной схемы и двум его сообщникам, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в апреле вступил в законную силу приговор суда в отношении трех граждан Казахстана за сбыт наркотических средств.

Они приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 8 лет по ч.3 ст.297 УК РК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

"В частности, КНБ были задержаны организатор преступной схемы и двое его сообщников. При обысках изъято 4 кг мефедрона, 14 гр. кокаина, 500 гр. афганского гашиша, 15 гр. кетамина и 200 марок LSD", - рассказали в КНБ.

Следствием установило, что осужденные организовали межрегиональную поставку наркотиков через интернет-площадку в Караганду, Астану и Актобе.

"Мероприятия по противодействию наркобизнесу продолжаются", - отметили в ведомстве.

Ранее в Алматы задержали мужчину, который подозревается в распространении запрещенных веществ через интернет. В ходе обыска изъяли крупную партию синтетического наркотика. По данным МВД, за преступную работу вознаграждение он получал в криптовалюте.

А в Мангистауской области пресечена деятельность предполагаемой преступной наркогруппы. Подозреваемые помещены под стражу. Были изъяты 1,174 млрд тенге и 176 тыс. долларов США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238117-knb-rasskazal-o-prigovore-organizatoru-prestupnoy-shemy-i-ego-soobshchnikam-video/