Тысячи квартир в Шымкенте остались без газа из-за одного экскаватора

В Шымкенте при земляных работах экскаватором был поврежден газопровод высокого давления, в результате было отключено более 4 тыс. квартир, сообщает телеканал Otyrar.

По данным телеканала, в службу экстренного реагирования поступило сообщение о повреждении газопровода в районе Алматинской трассы.

"Инцидент произошел в результате проведения земляных работ: трактор-экскаватор повредил подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 315 мм, находящийся под высоким давлением. Аварийная бригада оперативно прибыла на место и локализовала утечку газа специалисты перекрыли две задвижки на выходе газопровода из-под земли.

На данный момент от системы газоснабжения в районах Бозарык и Шимсити отключены 65 многоэтажных домов (4228 квартиры), 60 частных домов, а также одно промышленное предприятие. Точный размер поврежденного участка будет определен после вскрытия грунта", - сообщает телеканал.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место вызваны сотрудники Абайского районного управления полиции.

В январе этого года из-за ДТП в Алматинской области повредилась газовая труба среднего давления диаметром 219 мм. В связи с этим было отключено газоснабжение для 3000 абонентов двух населенных пунктов.

За несколько дней до этого в Турксибском районе Алматы был восстановлен подземный газопровод, из-за повреждения на котором свыше 10 тыс. абонентов остались без газа. Позже стало известно, что поврежденный участок газопровода в Алматы восстановили, а полиция начала досудебное расследование.

Также летом прошлого года в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей LiXiang и Subaru, в результате которого была повреждена опора газовой трубы. После этой аварии более 600 домов в верхней части Алматы остались без газа.