Повредил трубу: три тысячи человек остались без газа из-за ДТП в Алматинской области (видео)

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в селе Жамбыл 2 в Алматинской области - в результате аварии повредилась газовая труба, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карасайского района.

В ведомстве отметили, что была повреждена газовая труба среднего давления диаметром 219 мм. В связи с этим было отключено газоснабжение для 3000 абонентов двух населенных пунктов.

"На месте работают специалисты ТОО "АлматыГазсервисХолдинг" и МИО. Ведутся восстановительные работы", - добавили в акимате.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.