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Повредил трубу: три тысячи человек остались без газа из-за ДТП в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

Газовая плита
Газовая плита. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в селе Жамбыл 2 в Алматинской области - в результате аварии повредилась газовая труба, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карасайского района.

В ведомстве отметили, что была повреждена газовая труба среднего давления диаметром 219 мм. В связи с этим было отключено газоснабжение для 3000 абонентов двух населенных пунктов.

"На месте работают специалисты ТОО "АлматыГазсервисХолдинг" и МИО. Ведутся восстановительные работы", - добавили в акимате.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2214149-povredil-trubu-tri-tysyachi-chelovek-ostalis-bez-gaza-iz-za-dtp-v-almatinskoy-oblasti-video/

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