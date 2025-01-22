Повредил трубу: три тысячи человек остались без газа из-за ДТП в Алматинской области (видео)
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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в селе Жамбыл 2 в Алматинской области - в результате аварии повредилась газовая труба, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карасайского района.
В ведомстве отметили, что была повреждена газовая труба среднего давления диаметром 219 мм. В связи с этим было отключено газоснабжение для 3000 абонентов двух населенных пунктов.
"На месте работают специалисты ТОО "АлматыГазсервисХолдинг" и МИО. Ведутся восстановительные работы", - добавили в акимате.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2214149-povredil-trubu-tri-tysyachi-chelovek-ostalis-bez-gaza-iz-za-dtp-v-almatinskoy-oblasti-video/