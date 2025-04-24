Полицейские со всего Казахстана выступили с обращением

Полицейские Казахстана обратились к жителям страны и призвали их обратить внимание на вопросы безопасности на дороге, передает NUR.KZ cо ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

Как отметили в МВД, все граждане являются участниками дорожного движения, и потому соблюдение безопасности на дороге - это общая ответственность.

Сейчас в Казахстане проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", цель которого - создание безопасной среды для каждого. С начала мероприятия, то есть с 19 апреля, уже предотвращено около 30 тысяч правонарушений на дороге.

"Хотелось бы подчеркнуть, что полиция не стремится исключительно к наказанию или привлечению к ответственности, а работает для обеспечения вашей безопасности", - отметили в правоохранительных органах.

Здесь также добавили, что дорога не прощает ошибок - несмотря на профилактику, за эту неделю в стране случилось несколько ДТП со смертельным исходом.

"Каждый превышенный лимит скорости и каждое упущенное мгновение могут стоить жизни. Поэтому как водители, так и пешеходы должны быть внимательными и ответственными! Призываем вас следовать принципу "закон и порядок".

Впереди праздничные и выходные дни. Уделите внимание своим близким, проводите время безопасно и с пользой! Обучайте своих детей безопасному поведению на дороге. Сотрудничайте с полицией в формировании принципа нулевой терпимости к правонарушениям в нашем обществе", - говорится в обращении полицейских.

В МВД также напомнили, что 2025 год объявлен "годом профилактики".

"Давайте вместе предотвращать любые преступления и правонарушения! Если каждый из нас будет внимателен за рулем, на пешеходном переходе и тротуаре, дороги нашей страны станут действительно безопасными.

Давайте вместе формировать культуру безопасности на дороге! Будьте примером для подражания! Помните: большие изменения начинаются с совместных шагов", - обратились стражи порядка к казахстанцам.

Напомним, в конце февраля в Генпрокуратуре заявили, что аварийность на дорогах Казахстана выросла почти на 100%. По данным ведомства, в 2024 году число дорожно-транспортных происшествий увеличилось почти на 100%, это больше 30 тысяч случаев. Пострадало 40 тысяч человек. Больше двух с половиной тысяч спасти не удалось.

По информации МВД, 90% аварий происходят по вине водителей - в основном из-за превышения скоростного режима.

Добавим также о последних случаях ДТП на трассах:

21 апреля на трассе Алматы - Бишкек произошло ДТП. На месте аварии погибли три человека, четвертый позже скончался в больнице.

в ЗКО на автодороге Переметное - Белес произошло смертельное ДТП - столкнулись грузовик Jac и "ВАЗ-2110". В результате на месте погибли двое несовершеннолетних.

смертельное ДТП произошло и в Акмолинской области 18 апреля. Водитель, совершая обгон грузовой автомашины, допустил опрокидывание. В салоне микроавтобуса находились 16 детей и тренер, который погиб на месте аварии. Дети были доставлены в медицинское учреждение.

А сегодня стало известно, что в Жамбылской области в результате ДТП погиб один полицейский, еще один пострадал.