Двое подростков погибли после столкновения с грузовиком в ЗКО

В Западно-Казахстанской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли двое подростков, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции региона.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Западно-Казахстанской области сообщили о том, что в дорожной аварии погибли несовершеннолетние. ДТП произошло сегодня на автодороге Переметное-Белес.

"Столкнулись автомобили марок Jac N56 и ВАЗ 2110. В результате столкновения, на месте погибли водитель и пассажир легкового автомобиля - несовершеннолетние 2008 и 2010 гг. рождения.

По данным областного управления здравоохранения, водитель грузового автомобиля в ДТП не пострадал. По факту ДТП возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.

Отметим, смертельная авария произошла сегодня утром в Алатауском районе Алматы - погиб водитель легкового авто. Сообщалось, что после ДТП водитель Kia был госпитализирован в больницу, где позже скончался.

Также сегодня стало известно, что на 53-м году жизни в результате ДТП скоропостижно скончался заместитель начальника управления полиции Караганды, полковник полиции Бекжан Кусаинов.