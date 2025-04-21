Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Двое подростков погибли после столкновения с грузовиком в ЗКО

Опубликовано:

Подростки погибли в ДТП в ЗКО
Место ДТП. Фото: instagram.com/policebqo

В Западно-Казахстанской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли двое подростков, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции региона.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Западно-Казахстанской области сообщили о том, что в дорожной аварии погибли несовершеннолетние. ДТП произошло сегодня на автодороге Переметное-Белес.

"Столкнулись автомобили марок Jac N56 и ВАЗ 2110. В результате столкновения, на месте погибли водитель и пассажир легкового автомобиля - несовершеннолетние 2008 и 2010 гг. рождения.

По данным областного управления здравоохранения, водитель грузового автомобиля в ДТП не пострадал. По факту ДТП возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.

Отметим, смертельная авария произошла сегодня утром в Алатауском районе Алматы - погиб водитель легкового авто. Сообщалось, что после ДТП водитель Kia был госпитализирован в больницу, где позже скончался.

Также сегодня стало известно, что на 53-м году жизни в результате ДТП скоропостижно скончался заместитель начальника управления полиции Караганды, полковник полиции Бекжан Кусаинов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2237871-dvoe-podrostkov-pogibli-posle-stolknoveniya-s-gruzovikom-v-zko/