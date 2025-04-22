Водитель Range Rover и три его пассажира разбились на трассе в Алматинской области

На трассе Алматы - Бишкек произошло ДТП. На месте аварии погибли три человека, четвертый позже скончался в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту дорожно-транспортного происшествия полицией зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование.

Дорожная авария произошла 21 апреля на 86 км автодороги Алматы - Бишкек.

"Установлено, что 22-летний водитель Land Rover Range Rover, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание", - рассказали в ДП Алматинской области.

В результате дорожной аварии водитель и двое пассажиров погибли на месте, еще один пострадавший скончался в больнице.

Ранее смертельная авария произошла в Алатауском районе Алматы. Автомобиль Kia выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Mercedes. В результате ДТП водителя Kia госпитализировали в больницу, где он позже скончался.

А в Западно-Казахстанской области произошло смертельное ДТП - столкнулись грузовик Jac и "ВАЗ-2110". В результате на месте погибли двое несовершеннолетних - водитель и пассажир легкового автомобиля. Водитель грузового автомобиля в ДТП не пострадал.