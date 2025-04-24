Один полицейский погиб, второй пострадал на службе в Жамбылской области

В Жамбылской области при исполнении служебных обязанностей погиб старший лейтенант полиции Нуржан Дунбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на главу МВД.

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на своей Instagram-странице выразил соболезнования родным погибшего полицейского.

"Выражаю соболезнования родным и близким инспектора батальона патрульной полиции Департамента полиции Жамбылской области, старшего лейтенанта полиции Нуржана Дунбаева, погибшего в ДТП при исполнении служебных обязанностей.

Его имя останется в памяти коллег и ведомства. Министерство внутренних дел окажет семье всю необходимую поддержку.

Второму сотруднику экипажа инспектору патрульной полиции Бекзату Сотаеву желаю скорейшего выздоровления", - написал министр.

Сотруднику МВД было 44 года.

Другие подробности ДТП неизвестны.

Напомним, в феврале в Жамбылской области при исполнении служебных обязанностей погиб старший инспектор батальона патрульной полиции Абай Үшкемпір.

Позже стало известно, что инспектор патрульной полиции Департамента полиции Туркестанской области трагически погиб при исполнении служебного долга в ходе преследования нарушителя.

А в середине марта сообщалось, что во время учебно-тренировочных мероприятий в Карагандинской области погиб майор полиции.