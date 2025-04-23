Участок шоссе Коргалжын частично перекроют до середины мая в Астане

С 24 апреля по 15 мая в Астане перекрывают участок шоссе Коргалжын - от проспекта Туран до улицы Ч. Айтматова, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны информирует жителей и гостей города о начале работ по среднему ремонту шоссе Коргалжын на участке от пр. Туран до ул. Ч. Айтматова.

В связи с этим, с 24 апреля по 15 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон", - отмечается в сообщении акимата в Telegram-канале.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Схема перекрытого участка шоссе представлена ниже.

На днях жителей и гостей столицы предупредили об ограничении движения по улице Сарыбулак в ближайшую неделю.

Ранее в акимате предупреждали, что в Астане до конца сентября будет ограничено движение по правостороннему съезду с ул. Сыганак на пр. Мангилик Ел, а также на участке пр. Кабанбай батыра из-за строительства LRT.

Еще до 25 апреля частично перекрыт участок проспекта Мангилик Ел от транспортной развязки на пересечении улиц Сарайшык/Мангилик Ел до улицы Ф. Онгарсыновой.

Также перекрыт участок от улицы Бабатайулы до проспекта А. Кенжина.