Одну из улиц частично перекроют в Астане

Участок от улицы Бабатайулы до проспекта А. Кенжина в Астане будет перекрыт с 15 по 25 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города. Здесь будет проводиться средний ремонт дороги.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны информирует жителей и гостей города о начале работ по среднему ремонту улицы Жанаконыс на участке от ул. Бабатайулы до пр. А. Кенжина.

В связи с этим, с 15 по 25 апреля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон", - говорится в сообщении акимата в Telegram-канале.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Схема перекрытого участка представлена ниже.

Ранее сообщалось, что в Астане с 19 февраля по 30 октября текущего года будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран.

Накануне также сообщалось, что в Астане на все лето перекроют участок улицы Куйши Дины - между проспектами М. Жумабаева и Абылай хана.

Также мы писали, что в Астане из-за фасадных работ на станциях LRT вплоть до августа будут менять схему движения на различных участках проспектов Мангилик ел и Кабанбай батыра.