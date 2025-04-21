Одну из улиц Астаны перекроют на неделю

Жителей и гостей столицы предупредили об ограничении движения по улице Сарыбулак в ближайшую неделю, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны информирует жителей и гостей города о начале работ по среднему ремонту улицы Сарыбулак на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Маскеу", - говорится в сообщении акимата.

В связи с этим, с 21 по 28 апреля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.

Подчеркивается, что движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - призвали в ведомстве.

Ранее в акимате предупреждали, что в Астане до конца сентября будет ограничено движение по правостороннему съезду с ул. Сыганак на пр. Мангилик Ел, а также на участке пр. Кабанбай батыра из-за строительства LRT.

Еще до 25 апреля частично перекрыт участок проспекта Мангилик Ел от транспортной развязки на пересечении улиц Сарайшык/Мангилик Ел до улицы Ф. Онгарсыновой.

Также перекрыт участок от улицы Бабатайулы до проспекта А. Кенжина.