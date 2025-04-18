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Участок оживленного проспекта частично перекроют на неделю в Астане

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Укладка асфальта
Дорожные работы. Иллюстративное фото: Sergii Petruk / Getty Images

С 19 по 25 апреля на участке проспекта Мангилик Ел будет перекрыт участок от Сарайшык/Мангилик Ел до улицы Ф. Онгарсыновой, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщает пресс-служба акимата, в текущем году в столице планируется проведение ремонта более 60 улиц общей протяженностью около 72 км. Работы планируются, в том числе, по проспекту Мангилик Ел.

"С 19 по 25 апреля текущего года на участке проспекта Мангилик Ел от транспортной развязки на пересечении улиц Сарайшык/Мангилик Ел до улицы Ф. Онгарсыновой поэтапно будут проводиться работы по замене верхнего слоя дорожного полотна.

Эти работы являются частью гарантийных обязательств, и их выполнение осуществляется за счет средств подрядных организаций. В связи с этим, на указанный период участок дороги будет частично перекрыт. Движение будет организовано по одной из сторон в обоих направлениях", - отмечается в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возможных заторов и временных неудобств.

Всего в этом году в Астане отремонтируют боле 60 улиц. В их числе:

  • улица Жанаконыс от А. Кенжин до Д. Бабатайулы;
  • улица Карталы от ул. Окжетпес до ул. М. Дулатова;
  • шоссе Алаш от ул. 191 до объездной дороги;
  • шоссе Коргалжын (устройство тротуаров);
  • проспект Абылайхана от пр. Б. Момышулы до ул. Манаса;
  • улица Жумабаева от Б. Момышулы до пр. Кошкарбаева;
  • улица С. Сейфуллина от пр. Сарыарка до пр. Республики и др.

Также в рамках строительства запланирована реализация проектов:

  • строительство ул. К. Кайсенова от ул. Бухар жырау до пр. Улы Дала;
  • строительство ул. Бухар жырау от ул. Жошы хан до пр. Аль-Фараби;
  • строительство улицы Куйши Дина от школы Мирас до ул. М. Жумабаева и др.

Схема перекрыто участка представлена ниже.

На днях сообщалось, что участок от улицы Бабатайулы до проспекта А. Кенжина в Астане будет перекрыт с 15 по 25 апреля.

Мы также писали, что в Астане на все лето перекроют участок улицы Куйши Дины - между проспектами М. Жумабаева и Абылай хана.

Сообщалось и о том, что в Астане из-за фасадных работ на станциях LRT вплоть до августа будут менять схему движения на различных участках проспектов Мангилик ел и Кабанбай батыра.

Схема перекрытого участка проспекта
Схема перекрытого участка проспекта. Фото: акимат Астаны

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237058-uchastok-ozhivlennogo-prospekta-chastichno-perekroyut-na-nedelyu-v-astane/