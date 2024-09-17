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Проезд по бульвару в Алматы перекроют на день

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Дорожный знак
Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Проезд по бульвару Бухар Жырау в Алматы перекроют на день из-за ремонта теплосетей. Специалисты предупредили о возможных нештатных ситуациях, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

17 сентября до 22:00 движение автотранспорта в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто по бульвару Бухар Жырау от улицы Байтурсынова до Маркова. Движение перекроют в западном направлении.

Схема
Схема. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ограничения вводятся для устранения повреждения на сетях теплоснабжения - оно было выявлено в период гидравлический испытаний. Снижения параметров теплоносителя у потребителей не произойдет.

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов при подготовке к отопительному сезону.

В период проведения испытаний не исключены нештатные ситуации. В таких случаях граждан призвали не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем по следующим телефонам:

  • 378 06 48 (добавочный 1014);
  • 378 06 62 (добавочный 1013) или 109.

Ранее сообщалось, что из-за прокладки труб одна полоса движения по улице Бекмаханова в Алматы будет перекрыта до середины октября.

Перед этим аэропорт южной столицы предупредил пассажиров о временном закрытии пандуса на второй этаж до 21 сентября. Высадка пассажиров в терминалы внутренних и международных рейсов до этого времени будет осуществляться через первый этаж (зона прилета).

Недавно в Алматы заработали спектрометры для контроля автомобильных выбросов. В будущем они будут интегрированы с системой видеонаблюдения Sergek, чтобы определять автомобили, превышающие нормы выбросов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162154-proezd-po-bulvaru-v-almaty-perekroyut-na-den/

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