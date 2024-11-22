Давно отслужил свой срок: в Алматы меняют газопровод, которому более 50 лет (фото)
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В Бостандыкском районе Алматы обновляют газопровод, которому более 50-ти лет. Конструкция давно отслужила свой нормативный срок, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.
Реконструируемые сети газоснабжения были введены в эксплуатацию еще в 1972 году. Газопровод простирается от ул. Жарокова по ул. Бухар Жырау до р. Есентай. После завершения реконструкции свыше 3,5 тыс. алматинцев будут обеспечены стабильным газоснабжением.
Подземный газопровод среднего давления протяженностью 1766,9 п. м уже отслужил свой 40-летний нормативный срок. Он имел повреждения изоляционного покрытия и сквозные коррозионные повреждения трубы. Для обеспечения безопасной эксплуатации и надежной работы системы газоснабжения требовалась срочная замена газопровода.
В сентябре начались строительно-монтажные работы, они продлятся до конца года. Прокладка газопровода проходит по южной стороне бульвара Бухар Жырау по проезжей части вдоль бордюров. Ширина котлована - от 0,8 до 1 м.
Напомним, что в конце прошлого месяца в рамках конструкции в Алматы перекрывали на неделю участок бульвара имени Бухар Жырау.
Недавно наш корреспондент поговорил с алматинцами и узнал их мнение по поводу реконструкции аллеи по проспекту Абая.
Также добавим, что в октябре в Алматы произошло столкновение двух автомобилей Toyota Camry, после которого пострадали опора газовой трубы, забор частного дома и часть здания. Пострадал один из водителей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191029-v-almaty-nachali-rekonstrukciyu-50-letnego-gazoprovoda-foto/