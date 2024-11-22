Давно отслужил свой срок: в Алматы меняют газопровод, которому более 50 лет (фото)

В Бостандыкском районе Алматы обновляют газопровод, которому более 50-ти лет. Конструкция давно отслужила свой нормативный срок, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Реконструируемые сети газоснабжения были введены в эксплуатацию еще в 1972 году. Газопровод простирается от ул. Жарокова по ул. Бухар Жырау до р. Есентай. После завершения реконструкции свыше 3,5 тыс. алматинцев будут обеспечены стабильным газоснабжением.

Спецтехника на дороге. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Подземный газопровод среднего давления протяженностью 1766,9 п. м уже отслужил свой 40-летний нормативный срок. Он имел повреждения изоляционного покрытия и сквозные коррозионные повреждения трубы. Для обеспечения безопасной эксплуатации и надежной работы системы газоснабжения требовалась срочная замена газопровода.

В сентябре начались строительно-монтажные работы, они продлятся до конца года. Прокладка газопровода проходит по южной стороне бульвара Бухар Жырау по проезжей части вдоль бордюров. Ширина котлована - от 0,8 до 1 м.

Напомним, что в конце прошлого месяца в рамках конструкции в Алматы перекрывали на неделю участок бульвара имени Бухар Жырау.

Недавно наш корреспондент поговорил с алматинцами и узнал их мнение по поводу реконструкции аллеи по проспекту Абая.

Также добавим, что в октябре в Алматы произошло столкновение двух автомобилей Toyota Camry, после которого пострадали опора газовой трубы, забор частного дома и часть здания. Пострадал один из водителей.