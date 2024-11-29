Движение по бульвару Бухар Жырау временно ограничат в Алматы

С 30 ноября по 2 декабря будет перекрыта часть бульвара имени Бухар Жырау на перекрестке с улицей Байзакова, и бульвар от улицы Байзакова до реки Есентай, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

С 7:00 часов 30 ноября по 06:00 2 декабря текущего года будет перекрыта южная часть перекрестка бульвара имени Бухар Жырау - улица Байзакова, а также бульвар имени Бухар Жырау от улицы Байзакова до реки Есентай.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, Алматинский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" ведет работы по замене газопровода.

"Подземный газопровод среднего давления от ул. Жарокова по бульвару им. Бухар Жырау до р. Есентай был введен в эксплуатацию в 1972 году. Общая протяженность – 1766,9 п. м.

За время эксплуатации были обнаружены повреждения изоляционного покрытия, а также 4 сквозных коррозионных повреждений трубы", - отмечает ведомство.

По окончании работ будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории и восстановлению асфальтного покрытия.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Алматы меняют газопровод, которому более 50 лет. Газопровод простирается от ул. Жарокова по ул. Бухар Жырау до р. Есентай. После завершения реконструкции свыше 3,5 тыс. алматинцев будут обеспечены стабильным газоснабжением.

В конце прошлого месяца в рамках работ по реконструкции газопровода в Алматы также перекрывали на неделю участок бульвара имени Бухар Жырау.

Также добавим, что в октябре в Алматы произошло столкновение двух автомобилей Toyota Camry, с повреждением городской инфраструктуры: были задеты опора газовой трубы, забор частного дома и часть здания. В ДТП пострадал один из водителей.

Еще в октябре сообщалось, что замена труб обернулась проблемами для жителей микрорайона в Алматы. Местные заявили, что без дороги они вынуждены жить уже почти 5 лет. В 2019 году у них зачем-то начали заменять действующий водопровод. Для этого полностью убрали больше 2 километров асфальта. Вот только на этом все и закончилось.