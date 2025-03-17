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Казахстанец получил 15 суток ареста за "бомбу" в аэропорту Астаны

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Пассажир
Пассажир в аэропорту. Иллюстративное фото: t.me/nqzairport

В Астане вынесен приговор мужчине, который при прохождении досмотра в столичном аэропорту имел при себе муляж взрывного устройства, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении казахстанца по факту совершения мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 434 КоАП).

"П., находясь в Международном аэропорту города Астана, то есть в общественном месте, при прохождении досмотра имел при себе муляж взрывного устройства. Тем самым он осознанно нарушил общественный порядок, спокойствие физических лиц и технические процессы аэропорта, что привело к объявлению тревоги с эвакуацией пассажиров и работников аэропорта, в результате чего произошла задержка рейсов", - отмечается в сообщении суда.

Мужчина вину признал и в содеянном раскаялся, пообещав, что впредь не будет допускать подобных нарушений.

В итоге постановлением суда казахстанец признан виновным по ч. 1 ст. 434 КоАП и ему назначен административный арест сроком на 15 суток.

Постановление не вступило в законную силу.

Отметим, согласно статье 434 КоАП РК, к мелкому хулиганству относятся:

  • нецензурная брань в общественных местах;
  • оскорбительное приставание к физическим лицам;
  • осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте;
  • другие действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

За мелкое хулиганство в стране предусмотрен штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. 

При совершении повторного нарушения в течение года нарушителю грозит административный арест на срок от 15 до 30 суток.

Ранее в Астане был вынесен приговор казахстанцу, который предстал перед судом за хулиганство и ложное сообщение об акте терроризма.

Подозреваемый сообщил о наличии бомбы на борту самолета. В результате его ложного сообщения 153 пассажира рейса были высажены и прошли повторный досмотр. Также ДП на транспорте и АО "FlyArystan" были понесены материальные затраты.

До этого жителя Актау признали виновным в ложном сообщении об акте терроризма в аэропорту и морском порту. Его приговорили к лишению свободы.

Также в Астане наказали 30-летнего карагандинца, который без документов и билета и пытался попасть на борт самолета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228763-kazahstanec-poluchil-15-sutok-aresta-za-bombu-v-aeroportu-astany/