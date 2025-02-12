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Житель Актау пошел на преступление, чтобы помешать отъезду своей возлюбленной

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Аэропорт Актау
Аэропорт Актау. Иллюстративное фото: polisia.kz

Жителя Актау признали виновным в ложном сообщении об акте терроризма в аэропорту и морском порту. Его приговорили к лишению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемого в заведомо ложном сообщении о терроризме (ст.273 УК) рассмотрел Актауский городской суд.

"Подсудимый в алкогольном опьянении, желая помешать отъезду своей сожительницы, позвонил на "102" и сообщил об установке взрывных устройств в международном аэропорту и морском порту Актау", - установил суд.

С целью проверки этих мест было приостановлено движение всех автотранспортных средств, эвакуированы люди из зданий.

При досмотре международного аэропорта и морского порта Актау никаких взрывчатых веществ и боеприпасов не выявили.

В результате подсудимый причинил материальный ущерб морскому торговому порту и международному аэропорту Актау, областной станции скорой медицинской помощи, ДЧС и ДП в целом на сумму около 1 млн тенге.

Прокурор просил лишить свободы подсудимого на 2 года 6 месяцев. Сторона защиты просила оправдать мужчину, а представители потерпевших - назначить наказание по закону и взыскать причиненный ущерб.

Вина подсудимого была доказана его признательными показаниями, показаниями свидетелей и другими материалами дела.

Смягчающим обстоятельством посчитали чистосердечное раскаяние, отягчающим - совершение правонарушения в алкогольном опьянении.

Подсудимого признали виновным по ст.273 УК и приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по ст.273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 19,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А в области Жетісу осужденный совершил новое преступление, находясь в исправительном учреждении. Он сообщил о якобы заложенной взрывчатке в средней школе и на автовокзале Талдыкоргана. За это с учетом присоединения неотбытого срока по предыдущему приговору наказание составило 25 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220219-zhitel-aktau-poshel-na-prestuplenie-chtoby-pomeshat-otezdu-svoey-vozlyublennoy/