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"Альтернатива личным авто": зачем нужно строить BRT, рассказали в акимате Алматы

Опубликовано:

BRT
BRT. Эскиз: акимат Алматы

В акимате Алматы рассказали, как строительство BRT может изменить транспортную инфраструктуру города и заявили, что при проектировании был учтен мировой опыт, передает NUR.KZ.

В акимате Алматы сообщили, что при проектировании BRT (расшифровывается как "bus rapid transit") по проспекту Райымбек батыра учли мировой опыт.

"BRT - это скоростная автобусная система с отдельными полосами движения, приоритетом на перекрестках и "умными" светофорами. По сути - метро на колесах, но проще и дешевле в строительстве.

В Боготе система увеличила пассажиропоток до более 2,5 млн человек, сократила время пути на 32%, а выбросы углекислого газа - на 40%. В Стамбуле BRT перевозит 700 тыс. человек в день", - сообщили в акимате.

Ожидается, что в Алматы BRT поможет:

  • увеличить среднюю скорость автобусов на 70%;
  • сократить интервалы между рейсами до 4-7 минут;
  • запустить порядка 9 магистральных маршрутов с составом большого класса.

"В планах, после строительства BRT на ул. Желтоксан, объединить ее с линиями по пр. Райымбек батыра и ул. Тимирязева в единую транспортную магистраль, сделав общественный транспорт реальной альтернативой личным авто", - добавили в акимате.

Сегодня стало известно, что в Алматы начинается строительство линии BRT на проспекте Райымбека. Проект разделен на три участка, а работы завершатся до конца этого года.

Напомним, в конце декабря 2023 года стало известно, что в Алматы появится новая линия BRT, которая пройдет по проспекту Райымбека. Позже сообщалось, что проект планируется реализовать в два этапа.

Летом прошлого года Ерболат Досаев сообщал, когда планируется запустить первый этап строительства первого участка BRT.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237784-alternativa-lichnym-avto-zachem-nuzhno-stroit-brt-rasskazali-v-akimate-almaty/