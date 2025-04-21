"Альтернатива личным авто": зачем нужно строить BRT, рассказали в акимате Алматы

В акимате Алматы рассказали, как строительство BRT может изменить транспортную инфраструктуру города и заявили, что при проектировании был учтен мировой опыт, передает NUR.KZ.

В акимате Алматы сообщили, что при проектировании BRT (расшифровывается как "bus rapid transit") по проспекту Райымбек батыра учли мировой опыт.

"BRT - это скоростная автобусная система с отдельными полосами движения, приоритетом на перекрестках и "умными" светофорами. По сути - метро на колесах, но проще и дешевле в строительстве.

В Боготе система увеличила пассажиропоток до более 2,5 млн человек, сократила время пути на 32%, а выбросы углекислого газа - на 40%. В Стамбуле BRT перевозит 700 тыс. человек в день", - сообщили в акимате.

Ожидается, что в Алматы BRT поможет:

увеличить среднюю скорость автобусов на 70%;

сократить интервалы между рейсами до 4-7 минут;

запустить порядка 9 магистральных маршрутов с составом большого класса.

"В планах, после строительства BRT на ул. Желтоксан, объединить ее с линиями по пр. Райымбек батыра и ул. Тимирязева в единую транспортную магистраль, сделав общественный транспорт реальной альтернативой личным авто", - добавили в акимате.

Сегодня стало известно, что в Алматы начинается строительство линии BRT на проспекте Райымбека. Проект разделен на три участка, а работы завершатся до конца этого года.

Напомним, в конце декабря 2023 года стало известно, что в Алматы появится новая линия BRT, которая пройдет по проспекту Райымбека. Позже сообщалось, что проект планируется реализовать в два этапа.

Летом прошлого года Ерболат Досаев сообщал, когда планируется запустить первый этап строительства первого участка BRT.